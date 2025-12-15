lunes 15 de diciembre 2025

Un horror

Asesinó a su suegro y terminó preso: violenta pelea familiar a cuchilladas y machetazos

La víctima de lo sucedido era un hombre de 66 años. Policías apresaron al criminal, que también había sufrido lesiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es el sujeto que asesinó a su suegro, identificado como Alberto Rubén Peralta.

Un hombre asesinó a su suegro, de 66 años, en una pelea familiar que entablaron a cuchilladas y a machetazos. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron al criminal, quien había resultado lesionado en la disputa.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Alberto Rubén Peralta. Según agregaron los informantes, el hecho se produjo días pasados en una finca situada en Puerto Rico al 300, casi en el cruce con Río Tercero.

Trascendió que Peralta debió ser conducido, de urgencia, al Hospital Central Juan Cirilo Sanguinetti, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba heridas de arma blanca en la región del estómago; a la vez que, al requisar el escenario de la contienda, incautaron un cuchillo y un machete.

Mientras tanto, el agresor, de 40 años y que había sufrido lesiones en el brazo derecho en el altercado, resultó apresado por los servidores públicos destinados en la comisaría 2ª del distrito en una vivienda, ubicada en Río Primero al 1200, en la esquina con Dinamarca.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Homicidio”, el doctor Raúl Armando Casal, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

FUENTE: Crónica

