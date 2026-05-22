viernes 22 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Procesaron al exrugbier Patricio Albacete por violencia de género

La medida es sin prisión preventiva, pero la justicia solicitó un embargo de 30 millones de pesos.

Por Agencia NA
image

El exjugador rugbier Patricio Albacete, quien integró el plantel de Los Pumas, fue procesado hoy por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas, luego de la denuncia presentada por su exesposa, Pamela Pombo.

Lee además
solicitaron la nulidad de la condena al rugbier lucas pertossi, por el crimen de fernando baez sosa
Investigación

Solicitaron la nulidad de la condena al rugbier Lucas Pertossi, por el crimen de Fernando Báez Sosa
conoce el avion messi para el mundial 2026 que presento aerolineas argentinas, y ya es furor
Transporte

Conocé el Avión Messi para el Mundial 2026 que presentó Aerolíneas Argentinas, y ya es furor

De todas maneras, la resolución judicial fue dictada sin prisión preventiva y se basa en una investigación que incluyó al menos cinco hechos de violencia física y un episodio de hostigamiento. Según el fallo, el magistrado consideró acreditados distintos episodios de agresión dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo.

En la resolución, que incluye un embargo por 30 millones de pesos, se remarcó que los hechos denunciados no podían analizarse de manera aislada, sino como parte de “una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control”. Además, sostuvo que existían elementos suficientes para considerar configurados los delitos investigados, tanto desde el aspecto objetivo como subjetivo.

Pombo había denunciao penalmente a su exmarido, a fines de abril, por violencia de género y tentativa de homicidio. La mediática hizo pública la acusación a través de sus redes sociales, donde compartió grabaciones que registran momentos de extrema tensión y agresiones físicas sufridas en el ámbito doméstico.

El vínculo entre ambos se había formalizado con un casamiento civil en diciembre de 2024, seguido por una ostentosa celebración en la localidad de Pilar. Sin embargo, la convivencia sufrió un rápido deterioro que desembocó en una separación definitiva en enero de este año, apenas semanas después de la boda.

Pombo detalló que el ciclo de violencia escaló de manera alarmante a pesar de sus intentos por salvar la relación mediante terapia de pareja. En la denuncia, la modelo relata que el miedo y la frustración terminaron por quebrar el vínculo, denunciando incluso un reciente intento de asfixia que motivó la calificación de tentativa de homicidio agravado.

Seguí leyendo

Crecen las versiones sobre la visita del papa León XIV a la Argentina: "Solo resta definir la fecha"

Crimen de una ex concejal en Mendoza: el principal sospechoso es su hijo y quedó imputado

Detuvieron y condenaron a un entrenador de fútbol por violar a una menor

ANMAT prohibió productos de limpieza que se promocionaban en redes

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

Desesperada búsqueda de una nena de 5 años que podría haber sido llevada ilegalmente a Venezuela

Piden prisión preventiva para un conocido productor teatral, por abuso de una menor

Cómo cambia el cuerpo con pilates y por qué cada vez más personas lo eligen para combatir el estrés

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conoce el avion messi para el mundial 2026 que presento aerolineas argentinas, y ya es furor
Transporte

Conocé el Avión Messi para el Mundial 2026 que presentó Aerolíneas Argentinas, y ya es furor

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años
Deceso

Conmoción por la muerte de una docente sanjuanina de 28 años

Que se cuiden: las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción
En las redes

"Que se cuiden": las impactantes palabras del entorno del hombre liberado por el robo y abuso sexual en Concepción

Publicaba sonríe, sé amable y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito
Accidente y fuga

Publicaba "sonríe, sé amable" y terminó a las trompadas en el centro sanjuanino por un accidente de tránsito

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres desmedidos, las firmas del centro se mudan a los departamentos
Contexto complejo

Éxodo gastronómico en San Juan: por alquileres "desmedidos", las firmas del centro se mudan a los departamentos

Jorge Nicolás Pizarro Palacios, el del medio de la imagen.
Judiciales

Quiso anular su condena por robo alegando "defensa ineficaz" e inimputabilidad, pero la Justicia falló en contra

Te Puede Interesar

Las amigas de Lucía Rubiño salen al cruce: No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera video
Video

Las amigas de Lucía Rubiño salen al cruce: "No fue un accidente, sabían lo que hacían, los dos hicieron que muriera"

Por Luz Ochoa
Alertan en San Juan por una nueva ola de estafas virtuales con la excusa del Mundial 2026
Para tener en cuenta

Alertan en San Juan por una nueva ola de estafas virtuales con la excusa del Mundial 2026

Intento de femicidio: Él la quiso matar y lo planeó, aseguró la madre de la víctima
En juicio

Intento de femicidio: "Él la quiso matar y lo planeó", aseguró la madre de la víctima

Michetti, sobre Orrego: Es una gran persona y un gran gobernador
Tiempo en Mendoza

Michetti, sobre Orrego: "Es una gran persona y un gran gobernador"

Imagen ilustrativa
Desestimación de una causa

Acusaron a una mujer de abusar de la hija de su pareja y sólo le había pasado una crema