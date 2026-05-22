Procesaron al exrugbier Patricio Albacete por violencia de género

El exjugador rugbier Patricio Albacete, quien integró el plantel de Los Pumas, fue procesado hoy por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas, luego de la denuncia presentada por su exesposa, Pamela Pombo.

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De todas maneras, la resolución judicial fue dictada sin prisión preventiva y se basa en una investigación que incluyó al menos cinco hechos de violencia física y un episodio de hostigamiento. Según el fallo, el magistrado consideró acreditados distintos episodios de agresión dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo.

En la resolución, que incluye un embargo por 30 millones de pesos, se remarcó que los hechos denunciados no podían analizarse de manera aislada, sino como parte de “una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control”. Además, sostuvo que existían elementos suficientes para considerar configurados los delitos investigados, tanto desde el aspecto objetivo como subjetivo.

Pombo había denunciao penalmente a su exmarido, a fines de abril, por violencia de género y tentativa de homicidio. La mediática hizo pública la acusación a través de sus redes sociales, donde compartió grabaciones que registran momentos de extrema tensión y agresiones físicas sufridas en el ámbito doméstico.

El vínculo entre ambos se había formalizado con un casamiento civil en diciembre de 2024, seguido por una ostentosa celebración en la localidad de Pilar. Sin embargo, la convivencia sufrió un rápido deterioro que desembocó en una separación definitiva en enero de este año, apenas semanas después de la boda.

Pombo detalló que el ciclo de violencia escaló de manera alarmante a pesar de sus intentos por salvar la relación mediante terapia de pareja. En la denuncia, la modelo relata que el miedo y la frustración terminaron por quebrar el vínculo, denunciando incluso un reciente intento de asfixia que motivó la calificación de tentativa de homicidio agravado.