Investigación

Solicitaron la nulidad de la condena al rugbier Lucas Pertossi, por el crimen de Fernando Báez Sosa

Se trata de uno de los sentenciados a 15 años de prisión por ser partícipe necesario. El motivo.

Por Agencia NA
image

La Defensoría del Pueblo de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia a Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Pertossi es uno de los tres culpables que recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, al tiempo que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Cirto Pertossi fueron condenados a reclusión perpetua por su coautoría por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.

La presentación in pauperis fue realizada por el abogado Ignacio Nolfi, quien remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado Hugo Tomei.

Conforme al escrito que accedió NA, el defensor pidió que se lleve a cabo un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.

