miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Gran Hermano Generación Dorada vive su segunda noche de gala y la presentación de los nuevos participantes trajo sorpresas para San Juan que, por primera vez, tendrá un neeeeeeño en la casa más famosa del país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
🥥🐠 @emestudios_
🥥🐠 @emestudios_ (1)

Este 2026, Gran Hermano cumple 25 años desde que salió al aire por allá por 2001. En todas las ediciones del reality es la primera vez que un sanjuanino pisó la casa y dejó a todos impactados en la provincia.

Lee además
elba marcovecchio hablo sobre su supuesto romance con guillermo francella
Rompió el silencio

Elba Marcovecchio habló sobre su supuesto romance con Guillermo Francella
postcasete y delivery prometen una noche a puro baile en panda house
Música

Postcasete y Delivery prometen una noche a puro baile en Panda House

Se trata de Franco Poggio, un sanjuanino oriundo de la Villa América, de 23 años y estudiante de psicología. "Soy Franco Poggio estudio soy modelo, psicología y vivo en Buenos Aires pero soy de San Juan", dijo Franco en su presentación.

El joven es novio de un famosísimo panelista de espectáculos, Lizardo Ponce, y no ocultó su amor antes de entrar a la casa. Se despidió del famoso con un beso que hizo estallar a la tribuna.

@emestudios_ (1)

"A la casa le aportaría espontaneidad, soy muy directo, no tengo pelos en la lengua, pero también tengo mi lado sensible y soy compañero", dijo Franco.

¿Y vos? ¿Lo conocías?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2026483766219210978&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

La nueva conquista de Mauricio Macri: quién es y cómo inició el romance

Robbie Williams en la Argentina: cómo comprar las entradas

Mirtha Legrand celebró sus 99 años: cuál fue el particular souvenir que repartió a sus seguidores

Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Lanzan una convocatoria para dictar talleres de danza, teatro y música: cómo anotarse

¡Bomba! Afirmaron que Juliana Awada y el Rey de España viven un intenso romance

Graciela Alfano habló del lifting que se realizó en una zona íntima y sorprendió a Moria Casán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mauricio Macri, ex presidente de Argentina.
Revelación

La nueva conquista de Mauricio Macri: quién es y cómo inició el romance

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Te Puede Interesar

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia
Poder Judicial

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina
32avos de final

Un Boca alternativo se hizo fuerte en Salta y pasó de ronda en la Copa Argentina

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week
Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week