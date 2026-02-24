Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Este 2026, Gran Hermano cumple 25 años desde que salió al aire por allá por 2001. En todas las ediciones del reality es la primera vez que un sanjuanino pisó la casa y dejó a todos impactados en la provincia.

Se trata de Franco Poggio , un sanjuanino oriundo de la Villa América, de 23 años y estudiante de psicología. "Soy Franco Poggio estudio soy modelo, psicología y vivo en Buenos Aires pero soy de San Juan", dijo Franco en su presentación.

El joven es novio de un famosísimo panelista de espectáculos, Lizardo Ponce, y no ocultó su amor antes de entrar a la casa. Se despidió del famoso con un beso que hizo estallar a la tribuna.

"A la casa le aportaría espontaneidad, soy muy directo, no tengo pelos en la lengua, pero también tengo mi lado sensible y soy compañero", dijo Franco.

¿Y vos? ¿Lo conocías?