lunes 23 de febrero 2026

¿Llegó cupido?

¡Bomba! Afirmaron que Juliana Awada y el Rey de España viven un intenso romance

La versión comenzó a circular este lunes y ya genera repercusiones tanto en Argentina como en Europa. Qué dicen sobre el presunto amorío.

Por Redacción Tiempo de San Juan
juliana-awada-rey-felipe-vi-2190703

A pocas semanas de haber confirmado su separación de Mauricio Macri tras 15 años de matrimonio y una hija en común, Juliana Awada vuelve a quedar en el centro de la escena mediática. Si bien en un primer momento fue vinculada con un aristócrata europeo -rumor que con el paso del tiempo perdió fuerza-, este lunes surgió una versión mucho más explosiva.

La primicia fue lanzada por Rodrigo Lussich en el programa Intrusos (América), donde aseguró que la empresaria textil habría iniciado un apasionado romance con el rey Felipe VI de España. Según detallaron en el ciclo, el monarca estaría atravesando una “separación sin papeles” de Letizia Ortiz, lo que abriría el escenario a un nuevo vínculo sentimental.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2025985158814290001&partner=&hide_thread=false

Un romance que sacude a dos países

De acuerdo con lo expuesto en el programa, el acercamiento entre Awada y el rey español se habría dado luego de que la ex primera dama hiciera pública su ruptura con el exmandatario argentino. En el mismo envío, la periodista Paula Varela deslizó que Awada “siempre caminó como una reina”, mientras que Lussich recordó su relación pasada con el empresario belga Bruno Barbier, padre de su hija mayor.

En paralelo, en España las versiones sobre una crisis matrimonial entre Felipe VI y Letizia circulan desde hace tiempo en distintos medios. Los rumores de distanciamiento se repiten con frecuencia y, según trascendió, el anuncio formal de una eventual separación podría concretarse más adelante, cuando la princesa Leonor alcance la mayoría de edad.

Por ahora, ninguna de las partes involucradas se pronunció oficialmente. Sin embargo, la versión ya cruzó el Atlántico y promete seguir sumando capítulos en los próximos días.

