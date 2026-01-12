lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

Juliana Awada habló tras su separación de Macri: "Silencio y cuidado"

Juliana Awada compartió un comunicado tras el fin del matrimonio con el expresidente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron después de 15 años de matrimonio y la empresaria publicó un comunicado en sus redes sociales acerca de esta difícil decisión.

Lee además
globos de oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios
Cine y series

Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios
crecen los rumores de embarazo de tini stoessel: las imagenes que encendieron las redes
¿Se agranda la familia?

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes

“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, comenzó escribiendo la empresaria.

image

Luego, explicó cómo estaba transitando este momento. “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, expresó.

De esta forma, dejó en claro que se tomaría un tiempo de distancia de las redes sociales para pasar el duelo de la separación con tranquilidad.

“Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, concluyó.

Actualmente, la empresaria se encuentra de vacaciones junto a su familia en la Patagonia, desde donde compartió algunas postales en las últimas horas.

Por su parte, hasta el momento el expresidente no dio declaraciones acerca de la noticia de su separación.

Seguí leyendo

Escándalo: señalan que Wanda Nara tuvo un "affaire" con un hombre casado

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand debutó desde Mar del Plata

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos

Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Guadalupe de la Fuente y un sueño nacional tan valioso como un 'Rubí'

Aterradores chats de More Rial sobre brujería y amarres para Jorge Rial, Marcelo Tinelli y sus novios: los detalles

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
crecen los rumores de embarazo de tini stoessel: las imagenes que encendieron las redes
¿Se agranda la familia?

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Imagen de archivo
En Santa Lucía

Choque en Ruta 12: dos policías terminaron hospitalizados tras la imprudencia de un conductor

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa de Sarmiento informó que, durante el verano, cambia el esquema de realización de los recorridos.
Novedad

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno
Tras la captura de Maduro

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

Lunes con calor y probabilidad de tormentas en San Juan.
Pronóstico

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?