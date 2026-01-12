Juliana Awada habló tras su separación de Macri: "Silencio y cuidado"

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron después de 15 años de matrimonio y la empresaria publicó un comunicado en sus redes sociales acerca de esta difícil decisión.

“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado” , comenzó escribiendo la empresaria.

Luego, explicó cómo estaba transitando este momento. “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma”, expresó.

De esta forma, dejó en claro que se tomaría un tiempo de distancia de las redes sociales para pasar el duelo de la separación con tranquilidad.

“Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, concluyó.

Actualmente, la empresaria se encuentra de vacaciones junto a su familia en la Patagonia, desde donde compartió algunas postales en las últimas horas.

Por su parte, hasta el momento el expresidente no dio declaraciones acerca de la noticia de su separación.