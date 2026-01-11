Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos

Calu Rivero tomó una decisión sobre la escolarización de su hijo. La actriz expresó que no lo enviará al jardín de infantes y dio sus motivos. De igual manera, su decisión levantó polvareda en redes sociales, ya que algunos se mostraron en contra.

La actriz, que vive en Uruguay junto a su pareja Aíto De la Rúa y su hija menor Bee , compartió un tierno video en el que reflexiona sobre la crianza, el aprendizaje y los tiempos de la infancia.

image

Cuáles fueron los motivos de Calu Rivero

Calu explicó que su decisión está basada en el disfrute del niño y en no forzar procesos. “La verdad provee de todo, jardines, horarios, opciones. Un día pensé, ¿y si esto es su primera escuela? Capaz la escuela no es un edificio, capaz aparece sola”, expresó.

La actriz se mostró especialmente sensible al hablar de la educación temprana y dejó en claro que no le gusta presionar a su hijo. “Yo con esto soy muy sensible, no me gusta forzar, ni apurar procesos, ni convencer a un niño de algo que no le dan ganas”, afirmó.

Según contó, Tao encuentra en el entorno natural un espacio de aprendizaje genuino. “Cada vez que venimos acá, lo veo distinto, contento, tranquilo, con ganas de estar”, explicó, y detalló que allí no solo juega, sino que incorpora valores fundamentales: “Porque acá no solo monta, acá aprende a vincularse, a esperar, a sentir, a respetar otro cuerpo, otra naturaleza”.

Finalmente, Calu resumió su mirada sobre la educación con una frase que fue ampliamente compartida: “Aprende haciendo, aprende desde el disfrute. Y para mí, si aprendés de lo que más amás, por ahora es más que suficiente”.