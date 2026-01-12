lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cine y series

Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios

Los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood llegaban con Paul Thomas Anderson como favorito y se llevó cuatro galardones. Todos los ganadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras unos años complicados, los Globos de Oro vuelven a colocarse como la antesala de los Oscar. La película de Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, arrasó con cuatro premios. “The Pitt” ganó como mejor serie dramática y “Adolescencia” reafirmó su supremacía como Miniserie del año 2025. La brasileña “El agente secreto”, del cineasta Kleber Mendonça Filho, se quedó con el premio de película extranjera. Consultá acá la lista completa de ganadores:

Lee además
Dos sanjuaninos se quedaron con premios del Quini 6 y el Loto este fin de semana.
Azar

Dos sanjuaninos ganaron premios del Loto y el Quini 6: uno se alzó con casi $10.000.000
juliana awada hablo tras su separacion de macri: silencio y cuidado
Redes

Juliana Awada habló tras su separación de Macri: "Silencio y cuidado"

Cine

Mejor película – Drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Un simple accidente
  • El agente secreto
  • Valor sentimental
  • Los pecadores

Mejor película – Comedia o Musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No hay otra opción
  • Nouvelle Vague
  • Una batalla tras otra

Mejor película en lengua no inglesa

  • Un simple accidente (Francia)
  • No hay otra opción (Corea del Sur)
  • El agente secreto (Brasil)
  • Valor sentimental (Noruega)
  • Sirat (España)
  • La voz de Hind Rajab (Túnez)

Mejor director

  • Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra
  • Ryan Coogler — Los pecadores
  • Guillermo del Toro — Frankenstein
  • Jafar Panahi — Un simple accidente
  • Joachim Trier — Valor sentimental
  • Chloé Zhao — Hamnet

Mejor actor – Drama

  • Joel Edgerton — Sueños de trenes
  • Oscar Isaac — Frankenstein
  • Dwayne Johnson — La máquina
  • Michael B. Jordan — Los pecadores
  • Wagner Moura — El agente secreto
  • Jeremy Allen White — Springsteen: Música de ninguna parte

Mejor actriz – Drama

  • Jessie Buckley — Hamnet
  • Jennifer Lawrence — Mátate, amor
  • Renate Reinsve — Valor sentimental
  • Julia Roberts — Caza de brujas
  • Tessa Thompson — Hedda
  • Eva Victor — Sorry, baby

Mejor actor – Comedia o Musical

  • Timothée Chalamet — Marty Supreme
  • George Clooney — Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra
  • Ethan Hawke — Blue Moon
  • Lee Byung-hun — No hay otra opción
  • Jesse Plemons — Bugonia

Mejor actriz – Comedia o Musical

  • Rose Byrne — Si pudiera te daría una patada
  • Cynthia Erivo — Wicked: For good
  • Kate Hudson — Song Sung Blue
  • Chase Infiniti — Una batalla tras otra
  • Amanda Seyfried — El testamento de Ann Lee
  • Emma Stone — Bugonia

Mejor actor de reparto

  • Benicio del Toro — Una batalla tras otra
  • Jacob Elordi — Frankenstein
  • Paul Mescal — Hamnet
  • Sean Penn — Una batalla tras otra
  • Adam Sandler — Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård — Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

  • Emily Blunt — The smashing machine
  • Elle Fanning — Valor sentimental
  • Ariana Grande — Wicked: For good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas — Valor sentimental
  • Amy Madigan — Weapons
  • Teyana Taylor — Una batalla tras otra

Mejor guion

  • Paul Thomas Anderson — Una batalla tras otra
  • Ronald Bronstein y Josh Safdie — Marty Supreme
  • Ryan Coogler — Los pecadores
  • Jafar Panahi — Un simple accidente
  • Eskil Vogt y Joachim Trier — Valor sentimental
  • Chloé Zhao y Maggie O'Farrell — Hamnet

Mejor banda sonora

  • Alexandre Desplat — Frankenstein
  • Ludwig Göransson — Los pecadores
  • Jonny Greenwood — Una batalla tras otra
  • Kangding Ray — Sirat
  • Max Richter — Hamnet
  • Hans Zimmer — F1

Mejor canción original

  • “Dream as One” — Avatar: Fuego y cenizas
  • “Golden” — Las guerreras K-Pop
  • “I Lied to You” — Los pecadores
  • “No Place Like Home” — Wicked: For good
  • “The Girl in the Bubble” — Wicked: For good
  • “Train Dreams” — Sueños de trenes

Mejor logro cinematográfico en la taquilla

  • Avatar: Fuego y ceniza
  • F1
  • Las guerreras K-Pop
  • Misión Imposible: Sentencia final
  • Los pecadores
  • Weapons
  • Wicked: For good
  • Zootrópolis 2

Mejor película de animación

  • Arco
  • Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – Castillo infinito
  • Elio
  • Las guerreras K-Pop
  • Little Amélie
  • Zootrópolis 2

Televisión

Mejor serie de televisión – Drama

  • La diplomática
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Separación
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie de televisión – Comedia o Musical

  • Colegio Abbott
  • The Bear
  • Hacks
  • Nadie quiere esto
  • Solo asesinatos en el edificio
  • The studio

Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión

  • Adolescencia
  • Su peor pesadilla
  • La bestia en mí
  • Black Mirror
  • Dying for sex
  • La novia

Mejor actor en serie de drama

  • Sterling K. Brown — Paradise
  • Diego Luna — Andor
  • Gary Oldman — Slow Horses
  • Mark Ruffalo — Task
  • Adam Scott — Separación
  • Noah Wyle — The Pitt

Mejor actriz en serie de drama

  • Kathy Bates — Matlock
  • Britt Lower — Separación
  • Helen Mirren — MobLand
  • Bella Ramsey — The Last of Us
  • Keri Russell — La diplomática
  • Rhea Seehorn — Pluribus

Mejor actor en miniserie o película para televisión

  • Jacob Elordi — El camino estrecho al norte profundo
  • Paul Giamatti — Black Mirror
  • Stephen Graham — Adolescencia
  • Charlie Hunnam — Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Jude Law — Black Rabbit
  • Matthew Rhys — La bestia en mí

Mejor actor en serie de comedia o musical

  • Adam Brody — Nadie quiere esto
  • Steve Martin — Solo asesinatos en el edificio
  • Glen Powell — Chad Powers
  • Seth Rogen — The Studio
  • Martin Short — Solo asesinatos en el edificio
  • Jeremy Allen White — The Bear

Mejor actriz en serie de comedia o musical

  • Kristen Bell — Nadie quiere esto
  • Ayo Edebiri — The Bear
  • Selena Gomez — Solo asesinatos en el edificio
  • Natasha Lyonne — Poker Face
  • Jenna Ortega — Miércoles
  • Jean Smart — Hacks

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

  • Claire Danes — La bestia en mí
  • Rashida Jones — Black Mirror
  • Amanda Seyfried — Long Bright River
  • Sarah Snook — Toda su culpa
  • Michelle Williams — Dying for Sex
  • Robin Wright — La novia

Mejor actor de reparto en televisión

  • Owen Cooper — Adolescencia
  • Billy Crudup — The Morning Show
  • Walton Goggins — The White Lotus
  • Jason Isaacs — The White Lotus
  • Tramell Tillman — Separación
  • Ashley Walters — Adolescencia

Mejor actriz de reparto en televisión

  • Carrie Coon — The White Lotus
  • Erin Doherty — Adolescencia
  • Hannah Einbinder — Hacks
  • Catherine O'Hara — The Studio
  • Parker Posey — The White Lotus
  • Aimee Lou Wood — The White Lotus

Mejor actuación en comedia en vivo (Stand-Up)

  • Ricky Gervais — Mortality
  • Brett Goldstein — The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart — Acting My Age
  • Bill Maher — Is Anyone Else Seeing This?
  • Kumail Nanjiani — Night Thoughts
  • Sarah Silverman — PostMortem
Temas
Seguí leyendo

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes

Escándalo: señalan que Wanda Nara tuvo un "affaire" con un hombre casado

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand debutó desde Mar del Plata

Calu Rivero decidió no enviar a su hijo al jardín y dio los motivos

Eugenia Tobal dijo el verdadero motivo de su tenso vínculo con German Martitegui

Maxi López tendrá su propio reality en Argentina: de qué tratará

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Guadalupe de la Fuente y un sueño nacional tan valioso como un 'Rubí'

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
crecen los rumores de embarazo de tini stoessel: las imagenes que encendieron las redes
¿Se agranda la familia?

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Imagen de archivo
En Santa Lucía

Choque en Ruta 12: dos policías terminaron hospitalizados tras la imprudencia de un conductor

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa de Sarmiento informó que, durante el verano, cambia el esquema de realización de los recorridos.
Novedad

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno
Tras la captura de Maduro

Venezuela liberó a 24 presos políticos en un operativo nocturno

Lunes con calor y probabilidad de tormentas en San Juan.
Pronóstico

Inicio de semana con calor en San Juan y, ¿vuelve la tormenta?