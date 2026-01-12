Globos de Oro 2026: la lista completa de ganadores de los premios

Tras unos años complicados, los Globos de Oro vuelven a colocarse como la antesala de los Oscar. La película de Paul Thomas Anderson, “Una batalla tras otra”, arrasó con cuatro premios. “The Pitt” ganó como mejor serie dramática y “Adolescencia” reafirmó su supremacía como Miniserie del año 2025. La brasileña “El agente secreto”, del cineasta Kleber Mendonça Filho, se quedó con el premio de película extranjera. Consultá acá la lista completa de ganadores: