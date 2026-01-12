Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

El barrio Las Pampas quedó en el centro de la escena policial durante los primeros días de 2026 por el crimen de Ricardo Caballero . Sin embargo, para los vecinos del complejo habitacional de Pocito no se trató de un hecho aislado, sino del punto más grave de una seguidilla de episodios delictivos que, aseguran, vienen padeciendo desde hace tiempo. Cansados de estas situaciones, según expresaron, a fines de noviembre pasado crearon un perfil en las redes sociales para alertar sobre presuntos delitos ocurridos en la zona y exponer públicamente a los supuestos responsables , una iniciativa que con el correr de las semanas ganó protagonismo y terminó reflejando el clima de tensión que atraviesa al complejo habitacional.

Impactante Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Exclusivo Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

El complejo habitacional había sido entregado en septiembre de 2023 a familias afectadas por el terremoto de enero de 2021 y, como dato simbólico, contó con la presencia del entonces presidente Alberto Fernández en el acto inaugural. A poco más de dos años de llegar al barrio, los vecinos afirman que la inseguridad se volvió parte de la rutina.

Cansados de la situación, los residentes comenzaron a utilizar el perfil de Facebook -que es público- como una herramienta de alerta comunitaria. Allí comparten fotos, videos y relatos de supuestos robos ocurridos en el barrio, muchas veces acompañados por datos personales y nombres de los presuntos autores. Según explican, una de las reglas para publicar es aportar esa información, lo que generó adhesiones, pero también fuertes críticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2010375866472165772&partner=&hide_thread=false Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes



Videos: Facebook Barrio Pampas pic.twitter.com/KkJAGQ6Qy7 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 11, 2026

image

image

image

A los pocos días de su creación, los administradores difundieron un extenso mensaje para responder a los cuestionamientos. En ese descargo expresaron que el enojo surge del hartazgo por los robos y de la falta de respuestas por parte de la Policía y la Justicia. Señalaron que el escrache público aparece, desde su mirada, como el único recurso que les queda para visibilizar los hechos y advertir al resto de los vecinos.

image

La postura volvió a quedar clara en otro posteo, donde compartieron un comentario de apoyo que destacaba la unión vecinal. “Estamos cansados de que la Policía y los jueces no hagan nada; no nos queda otro medio que el escrache público”, afirmaron desde el perfil, al explicar públicamente los motivos que los llevaron a crear la cuenta.

image

El crimen que impactó al B° Las Pampas y la muerte de un joven desaparecido

La cuenta también tomó protagonismo al opinar sobre el homicidio de Ricardo Caballero, el caso que sacudió al barrio. Tras compartir una nota periodística de Tiempo de San Juan, los administradores apuntaron contra Alejandro Lara Firmapaz, uno de los imputados, al publicar una frase crítica luego de que se difundiera una imagen del acusado sonriendo durante la audiencia de formalización. “Encima se ríe el hdrp”, contaron.

image

Ese crimen ocurrió el 4 de enero de 2026 y, según la investigación, fue el desenlace de una violenta pelea vecinal previa. Por el hecho están imputados Alejandro Lara Firmapaz y Jonathan Hernán Arancibia, alias “el Tartamudo”, quienes permanecen con prisión preventiva por un año mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria. La Fiscalía sostiene que ambos efectuaron disparos desde la vía pública cuando la víctima se retiraba del lugar, mientras que la defensa planteó que existieron agresiones previas, incluso con el lanzamiento de una bomba molotov, y cuestionó la reconstrucción del hecho realizada por el Ministerio Público.

Además, el perfil vecinal difundió la desaparición y búsqueda de un joven que vivía en la zona. Días después, la preocupación se transformó en conmoción, cuando el cuerpo del hombre fue hallado sin vida en un descampado entre los barrios Alberdi y Medina Suárez. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que los investigadores estimaron que la muerte se había producido varios días antes.