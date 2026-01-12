Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Cansados de la inseguridad -según evidenciaron-, vecinos del Barrio Las Pampas crearon un perfil en redes sociales para alertar sobre supuestos hechos delictivos y exponer a presuntos responsables. Reclamaron por la falta de respuestas oficiales. También tomaron postura sobre el crimen de Ricardo Caballero. Cómo son los escraches y los videos que evidencian la problemática.
Cansados de la situación, los residentes comenzaron a utilizar el perfil de Facebook -que es público- como una herramienta de alerta comunitaria. Allí comparten fotos, videos y relatos de supuestos robos ocurridos en el barrio, muchas veces acompañados por datos personales y nombres de los presuntos autores. Según explican, una de las reglas para publicar es aportar esa información, lo que generó adhesiones, pero también fuertes críticas.
A los pocos días de su creación, los administradores difundieron un extenso mensaje para responder a los cuestionamientos. En ese descargo expresaron que el enojo surge del hartazgo por los robos y de la falta de respuestas por parte de la Policía y la Justicia. Señalaron que el escrache público aparece, desde su mirada, como el único recurso que les queda para visibilizar los hechos y advertir al resto de los vecinos.
La postura volvió a quedar clara en otro posteo, donde compartieron un comentario de apoyo que destacaba la unión vecinal. “Estamos cansados de que la Policía y los jueces no hagan nada; no nos queda otro medio que el escrache público”, afirmaron desde el perfil, al explicar públicamente los motivos que los llevaron a crear la cuenta.
El crimen que impactó al B° Las Pampas y la muerte de un joven desaparecido
La cuenta también tomó protagonismo al opinar sobre el homicidio de Ricardo Caballero, el caso que sacudió al barrio. Tras compartir una nota periodística de Tiempo de San Juan, los administradores apuntaron contra Alejandro Lara Firmapaz, uno de los imputados, al publicar una frase crítica luego de que se difundiera una imagen del acusado sonriendo durante la audiencia de formalización. “Encima se ríe el hdrp”, contaron.
Ese crimen ocurrió el 4 de enero de 2026 y, según la investigación, fue el desenlace de una violenta pelea vecinal previa. Por el hecho están imputados Alejandro Lara Firmapaz y Jonathan Hernán Arancibia, alias “el Tartamudo”, quienes permanecen con prisión preventiva por un año mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria. La Fiscalía sostiene que ambos efectuaron disparos desde la vía pública cuando la víctima se retiraba del lugar, mientras que la defensa planteó que existieron agresiones previas, incluso con el lanzamiento de una bomba molotov, y cuestionó la reconstrucción del hecho realizada por el Ministerio Público.