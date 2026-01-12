lunes 12 de enero 2026

Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Cansados de la inseguridad -según evidenciaron-, vecinos del Barrio Las Pampas crearon un perfil en redes sociales para alertar sobre supuestos hechos delictivos y exponer a presuntos responsables. Reclamaron por la falta de respuestas oficiales. También tomaron postura sobre el crimen de Ricardo Caballero. Cómo son los escraches y los videos que evidencian la problemática.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barrio las pampas

El barrio Las Pampas quedó en el centro de la escena policial durante los primeros días de 2026 por el crimen de Ricardo Caballero. Sin embargo, para los vecinos del complejo habitacional de Pocito no se trató de un hecho aislado, sino del punto más grave de una seguidilla de episodios delictivos que, aseguran, vienen padeciendo desde hace tiempo. Cansados de estas situaciones, según expresaron, a fines de noviembre pasado crearon un perfil en las redes sociales para alertar sobre presuntos delitos ocurridos en la zona y exponer públicamente a los supuestos responsables, una iniciativa que con el correr de las semanas ganó protagonismo y terminó reflejando el clima de tensión que atraviesa al complejo habitacional.

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes
Alejandro Lara (29)y Jonathan Arancibia (40). Fotos: Tiempo de San Juan
Impactante

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Cansados de la situación, los residentes comenzaron a utilizar el perfil de Facebook -que es público- como una herramienta de alerta comunitaria. Allí comparten fotos, videos y relatos de supuestos robos ocurridos en el barrio, muchas veces acompañados por datos personales y nombres de los presuntos autores. Según explican, una de las reglas para publicar es aportar esa información, lo que generó adhesiones, pero también fuertes críticas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2010375866472165772&partner=&hide_thread=false
image
image
image

A los pocos días de su creación, los administradores difundieron un extenso mensaje para responder a los cuestionamientos. En ese descargo expresaron que el enojo surge del hartazgo por los robos y de la falta de respuestas por parte de la Policía y la Justicia. Señalaron que el escrache público aparece, desde su mirada, como el único recurso que les queda para visibilizar los hechos y advertir al resto de los vecinos.

image

La postura volvió a quedar clara en otro posteo, donde compartieron un comentario de apoyo que destacaba la unión vecinal. “Estamos cansados de que la Policía y los jueces no hagan nada; no nos queda otro medio que el escrache público”, afirmaron desde el perfil, al explicar públicamente los motivos que los llevaron a crear la cuenta.

image

El crimen que impactó al B° Las Pampas y la muerte de un joven desaparecido

La cuenta también tomó protagonismo al opinar sobre el homicidio de Ricardo Caballero, el caso que sacudió al barrio. Tras compartir una nota periodística de Tiempo de San Juan, los administradores apuntaron contra Alejandro Lara Firmapaz, uno de los imputados, al publicar una frase crítica luego de que se difundiera una imagen del acusado sonriendo durante la audiencia de formalización. “Encima se ríe el hdrp”, contaron.

image

Ese crimen ocurrió el 4 de enero de 2026 y, según la investigación, fue el desenlace de una violenta pelea vecinal previa. Por el hecho están imputados Alejandro Lara Firmapaz y Jonathan Hernán Arancibia, alias “el Tartamudo”, quienes permanecen con prisión preventiva por un año mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria. La Fiscalía sostiene que ambos efectuaron disparos desde la vía pública cuando la víctima se retiraba del lugar, mientras que la defensa planteó que existieron agresiones previas, incluso con el lanzamiento de una bomba molotov, y cuestionó la reconstrucción del hecho realizada por el Ministerio Público.

Además, el perfil vecinal difundió la desaparición y búsqueda de un joven que vivía en la zona. Días después, la preocupación se transformó en conmoción, cuando el cuerpo del hombre fue hallado sin vida en un descampado entre los barrios Alberdi y Medina Suárez. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que los investigadores estimaron que la muerte se había producido varios días antes.

image
La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Por Redacción Tiempo de San Juan

