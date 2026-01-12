lunes 12 de enero 2026

En Santa Lucía

Choque en Ruta 12: dos policías terminaron hospitalizados tras la imprudencia de un conductor

El accidente ocurrió cuando los efectivos se dirigían a cumplir funciones. El conductor del auto salió ileso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos policías de la Comisaría 14ª sufrieron lesiones el domingo por la tarde luego de verse involucrados en un accidente de tránsito cuando se dirigían a cumplir funciones por Ruta 12, en el departamento Santa Lucía.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13:55, en cercanías del kilómetro 21. Los efectivos, identificados como Nahuel Díaz y Agostina Olivares, se movilizaban en dos motocicletas —una Yamaha YBR 125 cc y una Honda 125 cc, respectivamente— circulando en sentido Este-Oeste.

Según datos aportados por fuentes policiales, a unos 200 metros del semáforo ubicado en la intersección con calle Las Moras, un Fiat Uno de color blanco, conducido por Hernán Font (28), redujo la velocidad de forma brusca por motivos que aún se investigan. Esta maniobra provocó que ambas motos impactaran contra la parte trasera del automóvil.

Como resultado del choque, los dos agentes sufrieron diversas lesiones, mientras que el conductor del vehículo no presentó heridas. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y, mediante dos ambulancias, trasladó a los efectivos al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

El parte médico indicó que los policías presentaban politraumatismos en la zona de la cadera, y que el agente Díaz además sufrió una herida cortante en la boca. Afortunadamente, se encuentran fuera de peligro.

