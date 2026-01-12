Detuvieron a un joven con una "tumbera" en la calle

Un joven de 26 años fue detenido este martes en la intersección de calles Salta y Rivadavia , en el departamento Chimbas , luego de que personal policial constatara que portaba un arma de fuego de fabricación casera , conocida como “tumbera”.

El procedimiento se inició tras un llamado a la línea de emergencias , donde se alertaba sobre la presencia de un individuo armado en la zona. Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al sospechoso como Amarfil, de 26 años , y durante la requisa le secuestraron el arma, que contenía un cartucho vaina servida .

Ante esta situación, se procedió de inmediato a su aprehensión. La intervención quedó a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo la carátula de abuso de arma de fuego.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia, que continuará con las actuaciones judiciales en las próximas horas.