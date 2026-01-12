Detuvieron a un joven con una "tumbera" en la calle

Un joven de 26 años fue detenido este martes en la intersección de calles Salta y Rivadavia, en el departamento Chimbas, luego de que personal policial constatara que portaba un arma de fuego de fabricación casera, conocida como “tumbera”.
El sospechoso, de 26 años, fue detenido tras un procedimiento policial y enfrenta una causa por abuso de arma de fuego.
El procedimiento se inició tras un llamado a la línea de emergencias, donde se alertaba sobre la presencia de un individuo armado en la zona. Al arribar al lugar, los efectivos identificaron al sospechoso como Amarfil, de 26 años, y durante la requisa le secuestraron el arma, que contenía un cartucho vaina servida.
Ante esta situación, se procedió de inmediato a su aprehensión. La intervención quedó a cargo del Ayudante Fiscal Dr. Gustavo Mendoza, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo la carátula de abuso de arma de fuego.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición del Juzgado de Flagrancia, que continuará con las actuaciones judiciales en las próximas horas.