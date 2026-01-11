Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Noche de domingo movidita en San Juan. Un sismo sacudió la provincia a las 21:57 pm, segun informan los primeros datos oficiales del INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica).
domingo 11 de enero 2026
Un fuerte movimiento telúrico se dió minutos antes de las 22 hs de este domingo 11 de enero en San Juan. Los detalles, en la siguiente nota.
Segun indica el primer reporte el sismo fue de magnitud 4.5 con una profundidad de 120 km, cerca del departamento Calingasta.
El epicentro exacto fue registrado a 44 km al NO de San Juan; 177 km al N de Mendoza; 50 km al E de Calingasta.
Noticia en desarrollo.