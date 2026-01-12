lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

Novedades en el Verdinegro: confirman el primer amistoso y ¿vuelve Nazareno Fúnez, el goleador del ascenso?

San Martín abrió la semana con movimientos fuertes en Concepción. Doble turno, concentración, amistoso confirmado y gestiones avanzadas por un nombre que genera ilusión en los hinchas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (6)

San Martín comenzó una nueva semana de trabajos con varias novedades. El plantel cumplirá una intensa agenda de entrenamientos en doble turno y permanecerá concentrado durante siete días en el Hotel Del Bono Central, en una etapa clave de la pretemporada. Este ciclo cerrará con el primer amistoso confirmado: será el sábado 17 ante Deportivo Maipú en el estadio Hilario Sánchez, a puertas cerradas, en lo que marcará el primer examen formal para el equipo conducido por Ariel Martos.

Lee además
debut de los sanjuaninos en la liga nacional de voley masculina
Polideportivo

Debut de los sanjuaninos en la Liga Nacional de Voley masculina
la vuelta a san juan 2026 suma mas equipos: habra 7 extranjeros y fuerte presencia local
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Pero además del ritmo fuerte de trabajo, el lunes en Concepción quedó marcado por otra noticia que hizo ruido entre los hinchas: la posibilidad concreta de que Nazareno Fúnez vuelva a vestir la camiseta verdinegra. Fuentes del club confirmaron a Tiempo de San Juan que “se está trabajando hace dos semanas en eso, esperando que decida Defensa!.

Este rumor no pasó desapercibido, porque significaría el regreso de uno de los futbolistas más queridos del ascenso de 2024. Aquel año, Fúnez fue pieza clave: convirtió unos diez goles, varios de ellos determinantes en el reducido, incluidos los festejos frente a All Boys y Gimnasia de Mendoza, incluso después de atravesar una operación de apendicitis. Su aporte fue fundamental para lograr el regreso a Primera División y su figura quedó ligada a uno de los momentos más felices del club en los últimos tiempos. Su continuidad en aquel entonces quedó supeditada a negociaciones con Newell’s, dueño de su pase, y finalmente no hubo acuerdo. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en carpeta y la expectativa crece día a día.

Mientras tanto, San Martín sigue reforzándose. En las últimas horas se sumaron el volante zurdo Diego Alan Mercado Carrizo, de 28 años y de reciente paso por Miami FC; y el mediocampista central Leonardo Javier Monje, de 23 años, surgido de Instituto y proveniente de San Martín de Tucumán, siguiendo el mismo camino que otros refuerzos llegados desde el equipo tucumano. Ambos se integran a un mercado de pases activo en el que ya habían sido anunciados Carlo Lattanzio, Alex Salcedo, Ramiro Rumbolo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Facundo Nadalin y Federico Murillo.

En paralelo, continúan trabajando los arqueros Matías Borgogno y Maxi Velázquez; los jugadores Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay y Santiago Barrera; y un grupo de juveniles de la Reserva que busca ganarse un lugar. La idea del cuerpo técnico es tener cuanto antes la mayor parte del plantel definido para profundizar la preparación y comenzar a plasmar la identidad que quieren para este nuevo San Martín.

Todo este movimiento se da mientras el Verdinegro se prepara para afrontar su regreso a la Primera Nacional. El equipo debutará en el torneo ante Chacarita, y una semana más tarde llegará el tan esperado reencuentro con su gente: el sábado 14 de febrero a las 19.30, en el Hilario Sánchez, marcará su primera presentación como local en la categoría. Será un partido cargado de expectativas y de la obligación de reconstruir el camino hacia la máxima categoría.

Temas
Seguí leyendo

Benavides y el sanjuanino Sisterna, otra vez entre los mejores diez del Dakar en un lunes brillante para los argentinos

River arrancó el año con triunfo: 1-0 a Millonarios y primera sonrisa para Gallardo

Chupate esa mandarina: Pipa Benedetto, a un paso de jugar la Copa Libertadores

Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito"

"Que los hinchas confíen, que vamos a dar todo": la alegría del delantero tras el pase a semifinales

La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

El "Colo" y Pocito se llevaron toda la gloria en el Giro del Sol

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la vuelta a san juan 2026 suma mas equipos: habra 7 extranjeros y fuerte presencia local
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Te Puede Interesar

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos
Tiempo en Chile

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos

Por Luz Ochoa
Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos