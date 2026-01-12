Novedades en el Verdinegro: confirman el primer amistoso y ¿vuelve Nazareno Fúnez, el goleador del ascenso?

San Martín comenzó una nueva semana de trabajos con varias novedades. El plantel cumplirá una intensa agenda de entrenamientos en doble turno y permanecerá concentrado durante siete días en el Hotel Del Bono Central , en una etapa clave de la pretemporada. Este ciclo cerrará con el primer amistoso confirmado: será el sábado 17 ante Deportivo Maipú en el estadio Hilario Sánchez, a puertas cerradas, en lo que marcará el primer examen formal para el equipo conducido por Ariel Martos.

Pero además del ritmo fuerte de trabajo, el lunes en Concepción quedó marcado por otra noticia que hizo ruido entre los hinchas: la posibilidad concreta de que Nazareno Fúnez vuelva a vestir la camiseta verdinegra. Fuentes del club confirmaron a Tiempo de San Juan que “se está trabajando hace dos semanas en eso, esperando que decida Defensa!.

Este rumor no pasó desapercibido, porque significaría el regreso de uno de los futbolistas más queridos del ascenso de 2024. Aquel año, Fúnez fue pieza clave: convirtió unos diez goles, varios de ellos determinantes en el reducido, incluidos los festejos frente a All Boys y Gimnasia de Mendoza, incluso después de atravesar una operación de apendicitis. Su aporte fue fundamental para lograr el regreso a Primera División y su figura quedó ligada a uno de los momentos más felices del club en los últimos tiempos. Su continuidad en aquel entonces quedó supeditada a negociaciones con Newell’s, dueño de su pase, y finalmente no hubo acuerdo. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en carpeta y la expectativa crece día a día.

Mientras tanto, San Martín sigue reforzándose. En las últimas horas se sumaron el volante zurdo Diego Alan Mercado Carrizo, de 28 años y de reciente paso por Miami FC; y el mediocampista central Leonardo Javier Monje, de 23 años, surgido de Instituto y proveniente de San Martín de Tucumán, siguiendo el mismo camino que otros refuerzos llegados desde el equipo tucumano. Ambos se integran a un mercado de pases activo en el que ya habían sido anunciados Carlo Lattanzio, Alex Salcedo, Ramiro Rumbolo, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Gabriel Hachen, Facundo Nadalin y Federico Murillo.

En paralelo, continúan trabajando los arqueros Matías Borgogno y Maxi Velázquez; los jugadores Dante Álvarez, Nicolás Pelaitay y Santiago Barrera; y un grupo de juveniles de la Reserva que busca ganarse un lugar. La idea del cuerpo técnico es tener cuanto antes la mayor parte del plantel definido para profundizar la preparación y comenzar a plasmar la identidad que quieren para este nuevo San Martín.

Todo este movimiento se da mientras el Verdinegro se prepara para afrontar su regreso a la Primera Nacional. El equipo debutará en el torneo ante Chacarita, y una semana más tarde llegará el tan esperado reencuentro con su gente: el sábado 14 de febrero a las 19.30, en el Hilario Sánchez, marcará su primera presentación como local en la categoría. Será un partido cargado de expectativas y de la obligación de reconstruir el camino hacia la máxima categoría.