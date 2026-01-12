lunes 12 de enero 2026

Tiempo en Chile

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos

La llegada de turistas extranjeros provocó que los pesos chilenos escaseen y ello resulta un problema para los recién llegados, que dependen de esa situación para pagar cuestiones cruciales como el alquiler del hospedaje y comida.

Por Luz Ochoa
image

Con la temporada de verano a pleno en la costa chilena, los sanjuaninos que invadieron La Serena y que cruzaron la cordillera estos días se encontraron con una desagradable sorpresa: la falta de cambio. Es que la gran cantidad de turistas argentinos generó el escaseo de pesos chilenos.

En uno de los sitios más concurridos por los viajeros, como lo es el centro comercial Caracol, situado en el centro de la ciudad costera, este lunes se registró el fenómeno que resultó un dolor de cabeza, sobre todo para los recién llegados.

Algunos con el compromiso de cancelar el alquiler del hospedaje y otros con la necesidad de comprar alimentos para su estadía, los viajeros debieron encarnar largas filas con demora en las casas de cambio que ofrecen buenos precios. La razón fue porque no había plata chilena y por tanto la venta estaba limitada. En unos comercios cambiaban hasta 500 dólares mientras que en otros solo 300.

image

En el banco también realizaban cambio, pero el grosor de las filas era mucho mayor. Y, tal como el mercado libre lo dispone, las casas de cambio que si tenían pesos chilenos para cambiar ofrecían el dólar a un precio menor. En la galería Caracol, las casas recibían en dólar a 880 pesos chilenos, mientras que en los comercios que si tenían lo recibían a 870.

Como entre argentinos nos entendemos mejor y entre sanjuaninos más, las filas sirvieron para que los paisanos intercambiaran información y se recomendaran otros medios de pago o formas, cómo pagar con tarjeta de crédito (habilitadas internacionalmente) o con apps como Prex. Lo cierto es que el tiempo de espera sirvió para tomar los recaudos necesarios antes de gastar para aprovechar el máximo el cambio.

