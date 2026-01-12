El primer, y único, circuito de Turismo Rural en Valle Fértil está listo para recibir visitantes este verano

Un alto porcentaje del turismo que ingresa a Valle Fértil lo hace con la intención de conocer Ischigualasto y tiene toda la lógica del mundo, aunque pocos saben que este departamento sanjuanino cuenta con una diversidad de “perlas turísticas”, que hasta hace poco estaban un tanto guardadas. Para ser precisos, salieron a la luz hace poco más de tres meses cuando presentaron el único Circuito de Turismo Rural de la provincia: “Campo Vivo", integrado por 8 prestadores privados y la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino. La variada propuesta articulada por el INTA y distribuida en los cuatro puntos cardinales del departamento, arranca la época veraniega con una oferta para todos los gustos.

Este circuito tiene como finalidad conocer la vida del campo, sus tradiciones, paisajes, gastronomía local y a sus habitantes, conectando al visitante con la cultura y la naturaleza. Incluye actividades como senderismo, cabalgatas, talleres de artesanías, visitas a fincas que ofrecen comidas caseras hechas en el momento (a la olla, parrilla, horno de leña), y participación en rutinas diarias, contacto con animales de granja, entre otras.

Además en pocos días presentarán propuestas inmersivas para turistas que quieran conocer el circuito integrado en 5 días, y estarán vigentes durante todo el año en fechas pre-establecidas.

El origen del grupo se remonta a una convocatoria masiva realizada por el INTA, que reunió a un gran número de prestadores locales con el fin de trabajar en proyectos vinculados al turismo rural. Después de esta etapa inicial de diagnóstico, el grupo decidió avanzar en el diseño de una ruta turística siempre bajo la coordinación de Marcela Santandreu, asesora y licenciada en Turismo.

“La formulación del proyecto demandó cerca de un año y se logró gracias a que presentamos un proyecto a la Agencia de Desarrollo y obtuvimos un Aporte No Reembolsable (ANR). Eso permitió contratar otros profesionales y la creación de herramientas de difusión. Se trata de distintas experiencias con alto componente identitario. Los recorridos pueden organizarse de diversas formas, cada persona puede planificarlo de forma independiente de acuerdo a sus tiempo e intereses, así como también se ofrecen propuestas personalizadas para grupos con actividades que deben planificarse con tiempo y por último, se van a proponer experiencias integrales con fechas específicas, calendarizadas a lo largo del año”, explica Marcela.

El nombre completo de la ruta es "El Campo Vivo, experiencias de campo en Valle Fértil, la vida que abraza a Ischigualasto", ya que la idea es complementar la oferta del Parque Provincial y atraer su flujo de turistas. Tanto que allí se ha instalado cartelería con toda la indicaciones. Tampoco desconocen que deben trabajar con antelación a la llegada de los visitantes porque muchos arriban con un circuito pre establecido que no les permite conocer el resto de la oferta. Cosas que deben pulir.

Actualmente, el grupo se encuentra en una etapa de consolidación de acuerdos y redes vinculares por lo que su funcionamiento, hasta el momento, depende de la demanda espontánea del turista, quien puede contactar a los prestadores a través de https://elcampovivoturismorural.ar

Inauguración de "Campo Vivo", el Circuito Rural de Valle Fértil, único en la provincia.

“Hemos logrado un gran apoyo por parte del municipio, del Ministerio de Turismo y una alianza clave con el Parque Ischigualasto para la promoción conjunta”, agrega Marcela.

Esta asociación estratégica se destaca por ser la única ruta de turismo rural vigente en la provincia liderada mayoritariamente por el sector privado, en contraste con otros productos turísticos tradicionalmente gestionados por el Estado.

Pablo Vitale, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Valle Fértil, cuenta que ‘este proyecto nació con el objetivo de agrupar a distintos prestadores turísticos que ya estaban desde hace tiempo pero que nunca se habían unido para trabajar en conjunto con en una ruta común que los potencie a todos‘.

Experiencias

Aventura Astica: Senderismo en las sierras y cascadas. Desayuno de campo. Duilio, Vanina y Orlando, son los artífices de esta propuesta muy solicitada por excursionistas y visitantes locales y nacionales. Se ofrece un servicio integral para la realización de excursiones de senderismo por el día y más de un día, de acuerdo al interés de los visitantes. Cuenta con varios circuitos.

Paisajes del Silencio- Sierras de Chávez: El alojamiento se brinda en una casona antigua, restaurada para uso turístico, que cuenta con baño compartido. Cecilia y Arturo brindan la posibilidad de alojarse con ellos en su casa, en las dos habitaciones que tienen disponibles, junto a una cocina-comedor y un baño. La gastronomía se caracteriza porque es elaborada en el momento y en el lugar. Son comidas a la olla, a la parrilla o al horno a leña. También ofrece senderismo, cabalgatas y actividades pecuarias.

Museo de Catana – La Majadita: Recorridos interpretativos, patrimonio tangible e intangible. Cultura Diaguita y Artesanías. Desde aquí se rescata, preserva y difunden algunos de los testimonios de la vida y costumbres del pueblo Diaguita. Se exponen objetos antiguos que permiten ponerse en contacto con la identidad, tradiciones y cosmovisión del pueblo nativo, así como con otras manifestaciones del lugar.

Finca la Media Luna – La Majadita: Alojamiento rural con restaurante de campo que brinda el desayuno, incluido en el valor de la habitación y se ofrece almuerzos y cenas con comidas regionales, principalmente chivo, locro, asado criollo, entre otros. Tanto para quienes están hospedados en el hotel, como para quienes solo asisten al restaurante a comer. Cuenta con espacios compartidos exteriores y un salón cerrado con hogar a leña, juegos y espacio para estar a gusto. Dispone de pileta, con vistas a las sierras.

Finca Puesta del Sol – La Majadita: Alojamiento y recorridos interpretativos. El servicio, actualmente, por cuestiones de distancia y estilo de gestión, se define como alquiler vacacional de casas/cabañas rurales. Se entregan las llaves al turista en la Localidad de Villa San Agustín y el mismo desarrolla su estadía de forma autónoma los días que vaya a estar alojado allí. Cuenta con todas las comodidades.

Escuela Agrotécnica Ejercito Argentino – Villa San Agustín: Visita guiada, productos artesanales y actividades agroproductivas. Se caracteriza por ser la única en la provincia que posee 2 tambos propios “caprino y bovino” en funcionamiento ininterrumpido, con una producción anual total de alrededor de 80.000 mil litros de leche. Por cuestiones estrictamente productivas y de autoabastecimiento forrajero es que, el sector productivo de la escuela se encuentra en funcionamiento todo el año.

Finca Don Antonio – Balde de Chilcas: Visita a bodega, productos artesanales y actividades productivas. En el año 2011 se inicia la actividad de turismo rural, mostrando los diferentes cultivos que se realizan y los procesos de elaboración, tanto de dulces, mermeladas, jaleas, almibarados y vinos. Actualmente elabora vino tinto en varietales: Tannat, Malbec y Syrah. Vino blanco Torrontés que se destina a la elaboración de Vermouth. También produce Mistela, arrope de mistol, chañar, y harina de orujo de uva.

Complejo Analía- Balde del Rosario: Alojamiento, restaurante de campo, recorridos interpretativos. En un principio elaboraban viandas y algunas personas comían en la casa familiar, hasta que en 2010 construyen el nuevo comedor y la despensa. A medida que pasó el tiempo y por la frecuente demanda de personas que visitaban Ischigualasto, decidieron construir el hospedaje (2015), que consta de 4 habitaciones para un total de 17 plazas. También cuentan con una cabaña con capacidad para 6 personas.

Cabaña los Arrieros – Balde del Rosario: Alojamiento. Comidas típicas, actividades pecuarias y recorridos interpretativos. La cabaña tiene una capacidad de 8 plazas y pueden realizarse actividades en un ámbito rural, donde se destaca la historia y tradiciones locales. Anita, la hija de Sonia y Ramón, cuenta un poco de su historia y guiar a los turistas por sus propios campos, para conocer una vertiente a la que se accede realizando una caminata tranquila en una quebrada de las sierras. También custodian las “piedras marcadas” en su recorrido.

Para viajar sin sobresaltos

Los prestadores turísticos solicitan que los visitantes realicen una reserva previa a través de la página https://elcampovivoturismorural.ar

O por redes @elcampovivo

La oficina de Turismo de Valle Fértil cuenta con toda la información necesaria, al igual que en el Parque Ischigualasto