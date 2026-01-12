lunes 12 de enero 2026

Para niños y jóvenes

Ya está en marcha Verano Tech para aprender y divertirse en vacaciones

Niños y adolescentes de la provincia podrán sumergirse en robótica, dibujo e impresión 3D y la escuela de inventores a través de un programa que integra formación, práctica y creatividad, con el objetivo de despertar vocaciones científico-tecnológicas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
verano tech

Verano Tech 2026 ya está en marcha, busca fomentar el aprendizaje tecnológico, la integración y el trabajo colaborativo, contribuyendo al desarrollo del talento local y motivando a niños y jóvenes a explorar carreras en ciencia, tecnología e ingeniería. Es un espacio educativo diseñado especialmente para que niños y adolescentes puedan explorar el fascinante mundo de la tecnología mientras se divierten.

El programa tiene como eje central combinar teoría, práctica y creatividad a través de talleres dinámicos sobre robótica, dibujo e impresión 3D. Las actividades están pensadas para que los participantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino que también desarrollen su ingenio y capacidad de resolución de problemas.

En la apertura del programa el secretario de Ciencia, tecnología e Innovación, Germán Von Euw expresó: “Iniciamos el programa Verano Tech 2026, este programa que tiene como objetivo proveer un entorno de aprendizaje en habilidades tecnológicas para chicos y adolescentes de la provincia de San Juan. Tiene la novedad de este año que lo vamos a extender a departamentos del interior de la provincia de San Juan a través de un convenio y los esfuerzos de un trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Minería”.

Agrego además que “lo vamos a desarrollar también estos cursos de robótica con una novedad que es una escuela de inventores donde los chicos tienen que desarrollar una propuesta creativa en base a una problemática del departamento, en los departamentos de Jáchal, Iglesia, Ullum, Calingasta y Sarmiento”.

En el caso del departamento Capital y alrededores, se amplió la capacidad del CECI por el interés de parte de todos los chicos de San Juan, más de 500 tomaran parte en este tipo de cursos.

Participaron del lanzamiento de Verano Tech el secretario de Agricultura, ganadería y Agroindustria; Miguel Moreno, el director de Economía del Conocimiento; Andrés Menegazo, el director de Transferencia e innovación; Carlos Gallardo, el director de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica, Federico Ramos y el director de Educación Técnica del ministerio de Educación; Rodolfo Navas.

