Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos

Tras dos semanas, se empezó a reestablecer el servicio de agua potable en Albardón luego de intensas lluvias que resintieron la distribución. Desde hace varios días, el agua volvió a circular lo que devolvió la tranquilidad a los vecinos, quienes venían padeciendo la restricción del recurso.

La normalización del suministro fue posible gracias a una obra de emergencia que permitió desviar el caudal mientras el canal principal, dañado por la creciente del Río Ávila, continúa en proceso de reconstrucción . La solución provisoria se ejecutó en un tiempo récord y resultó ser clave para evitar que la situación se agravara más.

Durante los días que los vecinos vivieron casi sin agua, la vida cotidiana se volvió cuesta arriba. Las tareas domésticas, el consumo básico y la actividad productiva se vieron seriamente afectadas, generando malestar en la comunidad. Con el regreso del servicio, esa situación comenzó a revertirse.

Los trabajos de reconstrucción todavía siguen en marcha pero no están totalmente terminados.