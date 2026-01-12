lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Campo Afuera

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos

Las intensas lluvias provocaron que se dañara un tramo importante del canal distribuidor del servicio. El servicio ya está en casi la totalidad en el departamento. Lo que se hizo para solucionar la situación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tras dos semanas, se empezó a reestablecer el servicio de agua potable en Albardón luego de intensas lluvias que resintieron la distribución. Desde hace varios días, el agua volvió a circular lo que devolvió la tranquilidad a los vecinos, quienes venían padeciendo la restricción del recurso.

Lee además
sin agua desde antes de navidad: crece el malestar vecinal en campo afuera
Situación crítica

Sin agua desde antes de Navidad: crece el malestar vecinal en Campo Afuera
Un severo daño estructural en el Canal General Albardón obligó al Departamento de Hidráulica a desplegar un operativo de remediación. Mientras se ejecuta un baipás avanzan con las obras de reconstrucción definitiva.
Obra de urgencia

Hidráulica activó un baipás de emergencia para solucionar la falta de agua en Albardón, tras la rotura del canal

Durante los días que los vecinos vivieron casi sin agua, la vida cotidiana se volvió cuesta arriba. Las tareas domésticas, el consumo básico y la actividad productiva se vieron seriamente afectadas, generando malestar en la comunidad. Con el regreso del servicio, esa situación comenzó a revertirse.

Los trabajos de reconstrucción todavía siguen en marcha pero no están totalmente terminados.

Temas
Seguí leyendo

Ya está en marcha Verano Tech para aprender y divertirse en vacaciones

El primer, y único, circuito de Turismo Rural en Valle Fértil está listo para recibir visitantes este verano

En videos, así fue la búsqueda para rescatar al perro perdido en Jáchal: las hipótesis sobre el canino

¿Habrá más crecidas en los ríos de San Juan? En la UNSJ explicaron el fenómeno

"Hola neeeña": así "chamuyaría" Luciano Castro a una sanjuanina, según las redes

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos

Preocupación en Agua Negra: gran despliegue para rescatar a un perro que quedó atrapado en un cerro de difícil acceso

Cambia el modo de hacer recorridos por la Casa de Sarmiento: lo que hay que saber

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Uno de los rescatistas durante el operativo.
Cerro Agua Negra

En videos, así fue la búsqueda para rescatar al perro perdido en Jáchal: las hipótesis sobre el canino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Foto gentileza Canal 13 San Juan
En Capital

Revuelo en la Circunvalación por un sorpresivo operativo: detuvieron a cuatro encapuchados

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Te Puede Interesar

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Por Natalia Caballero
Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos
Campo Afuera

Albardón: volvió el agua después de dos semanas y trajo alivio a los vecinos

Martín Sassul rompió el silencio: del no existe la acefalía en Desamparados al queremos apuntar al ascenso
En Puyuta

Martín Sassul rompió el silencio: del "no existe la acefalía en Desamparados" al "queremos apuntar al ascenso"

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita
Temor en la costa atlántica

Quién era el joven que se llevo el meteotsunami en Mar Chiquita