Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Un joven de 19 años perdió la vida este lunes por la noche tras protagonizar un choque entre una motocicleta y una camioneta en el departamento Caucete.

El siniestro ocurrió cerca de las 21.45, sobre Ruta 270, frente al ingreso al barrio Nikizanga. Por motivos que aún son materia de investigación, una Ford EcoSport impactó contra la moto en la que se desplazaban dos jóvenes.

A raíz del fuerte golpe, el conductor del rodado menor fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital Rawson, donde falleció horas después. El acompañante, de 18 años, también fue derivado al mismo nosocomio con heridas.

El conductor de la camioneta, un hombre de 67 años, no habría sufrido lesiones de consideración.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 37° y servicios de emergencia. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el choque.