martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este lunes

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

El choque ocurrió sobre Ruta 270, frente al barrio Nikizanga. La víctima tenía 19 años y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde falleció.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-12 at 11.50.54 PM

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Lee además
Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Un joven de 19 años perdió la vida este lunes por la noche tras protagonizar un choque entre una motocicleta y una camioneta en el departamento Caucete.

El siniestro ocurrió cerca de las 21.45, sobre Ruta 270, frente al ingreso al barrio Nikizanga. Por motivos que aún son materia de investigación, una Ford EcoSport impactó contra la moto en la que se desplazaban dos jóvenes.

image

A raíz del fuerte golpe, el conductor del rodado menor fue trasladado de urgencia en código rojo al Hospital Rawson, donde falleció horas después. El acompañante, de 18 años, también fue derivado al mismo nosocomio con heridas.

El conductor de la camioneta, un hombre de 67 años, no habría sufrido lesiones de consideración.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 37° y servicios de emergencia. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el choque.

Seguí leyendo

Un cazador trabajará gratis y pagará $30 mil por andar con un arma en Zonda

Chimbas: se olvidaron de cerrar el portón y les robaron una costosa moto

Se hizo el malo con su expareja, la amenazó con una pistola y terminó preso

Otro chofer en moto de DiDi fue emboscado y asaltado en Pocito

Allanamiento en Chimbas: buscaban un arma y encontraron más de 50 plantas de marihuana

Un vendedor ambulante quedó en la mira de la Justicia por un golpe de $20 millones a un depósito de motocross

Una niña sufrió la picadura de un alacrán en Pocito y dos policías la auxiliaron: así fue el operativo para salvar a la pequeña

El falso policía de Sarmiento aceptó una probation: deberá pagar $30.000 y trabajar gratis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una joven sanjuanina quedo grave tras volcar cuando volvia de cordoba y piden cadena de oracion
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

Te Puede Interesar

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Por Natalia Caballero
Murió un motociclista luego de un choque en Caucete
Este lunes

Murió un motociclista luego de un choque en Caucete

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
SMN

Martes inestable en San Juan: rige alerta por tormentas aisladas

Quién es Alejandro Savoca, el hombre que surgió de la cantera de Pepe Villa y ahora quiere pelearle el puesto en UPCN
Elecciones

Quién es Alejandro Savoca, el hombre que surgió de la cantera de Pepe Villa y ahora quiere pelearle el puesto en UPCN

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Atacaron con un destornillador a un joven de Rawson, lo dejaron herido y le robaron su bici