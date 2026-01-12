Se hizo el malo con su expareja, la amenazó con una pistola y terminó preso

“No vengas más acá, te voy a cagar matando”, le dijo a la mujer y, además, la encañonó con una pistola 9 milímetros. Así fue la dura amenaza proferida por un kiosquero contra su expareja, quien ahora quedó en serios problemas con la Justicia. Efectivos de la UFI CAVIG allanaron este lunes su negocio, le secuestraron el arma y lo detuvieron.

El sujeto fue identificado como José Agüero, más conocido como “El Negro”, revelaron fuentes de la fuerza de seguridad. Los investigadores de la UFI CAVIG lo detuvieron este lunes por la mañana en su local comercial llamado “The Brothers”, ubicado sobre la calle Balcarce, cerca de Nueva Argentina, en Santa Lucía.

image Esta es el arma secuestrada al ahora detenido.

En el lugar también secuestraron una pistola 9mm Hi Power, modelo M95, con la numeración limada y un cargador que contenía 18 proyectiles, indicaron las fuentes. El hombre fue trasladado en calidad de detenido a la Comisaría 5ta y podría ser imputado por los delitos de amenazas y portación ilegal de arma de fuego.

“El Negro” Agüero se metió en problemas el 31 de diciembre último, cuando mantuvo una acalorada discusión con su expareja y la amenazó de muerte. Ese día, la mujer fue a hablar con él, pero la charla derivó en una pelea verbal y en ese contexto el sujeto le exhibió el arma de fuego. Tras la agresión, la víctima salió aterrada del lugar y radicó la denuncia.