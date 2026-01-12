lunes 12 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Usurpación de autoridad

El falso policía de Sarmiento aceptó una probation: deberá pagar $30.000 y trabajar gratis

Vestía ropa oscura similar a la de la Policía, llevaba una pistolera tipo muslera como patrullando en una esquina. Esto llamó la atención de los verdaderos efectivos y terminó destapando una maniobra que llevó a Ezequiel David Videla ante la Justicia este lunes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Vestía ropa oscura similar a la de la Policía, llevaba una pistolera tipo muslera y permanecía detenido al costado de la calle como si estuviera de guardia. La escena, en plena noche en Sarmiento, llamó la atención de los verdaderos efectivos y terminó destapando una maniobra que llevó a Ezequiel David Videla ante la Justicia por usurpación de autoridad. A pesar de la gravedad del hecho, el acusado no irá a prisión, la causa se resolvió con una suspensión de juicio a prueba por lo que deberá pagar $30.000 y trabajar gratis por siete meses.

Lee además
entraron por la puerta de atras y se llevaron dos televisores y un parlante: condena efectiva para dos sujetos
Derecho al Penal

Entraron por la puerta de atrás y se llevaron dos televisores y un parlante: condena efectiva para dos sujetos
dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en avenida de circunvalacion
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

El episodio ocurrió el 9 de diciembre de 2026, alrededor de las 20.10, en la intersección de Rivadavia y Joaquín Torrent. Allí, personal de la Policía Motorizada realizaba recorridas preventivas cuando observó a un hombre a bordo de una Motomel Blitz 110cc, estacionado a la vera de la calle y con una apariencia que, a simple vista, imitaba a la de un efectivo policial.

image

Al acercarse, los uniformados advirtieron que la indumentaria no coincidía con la utilizada por la Policía de San Juan. El sujeto se mostró nervioso, no pudo justificar la vestimenta ni los elementos que portaba y terminó siendo trasladado a la Comisaría 8ª. Entre los objetos secuestrados había una pistolera con un arma de apariencia similar a la reglamentaria, que luego fue incorporada como prueba en la causa.

La investigación quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo, quien imputó a Videla por usurpación de autoridad. Sin embargo, tras la audiencia correspondiente, la Justicia resolvió concederle el beneficio de la probation, evitando así el juicio oral.

Según lo dispuesto, el imputado deberá cumplir un año de suspensión de juicio a prueba, realizar una reparación simbólica de 30 mil pesos, destinada a merenderos, y llevar adelante tareas comunitarias durante siete meses, hasta completar 80 horas en el Municipio de Sarmiento. Además, se ordenó el decomiso y la destrucción de los elementos secuestrados.

Con esta resolución, Videla podrá evitar que la causa avance, siempre y cuando cumpla estrictamente con las condiciones impuestas por el tribunal. De lo contrario, el proceso penal podría reactivarse y derivar en un juicio.

Temas
Seguí leyendo

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Revuelo en la Circunvalación por un sorpresivo operativo: detuvieron a cuatro encapuchados

Choque en Ruta 12: dos policías terminaron hospitalizados tras la imprudencia de un conductor

Detuvieron a un hombre cuando robaba objetos de un auto en el barrio San Martín

Un kiosquero sanjuanino perdió todo por un incendio

Detuvieron a un joven con una "tumbera" en la calle

Llevaba una moto robada, la abandonó y corrió tras ver a la policía, pero lo atraparon

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio bruno, el pequeno que conmovio a san juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal
Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones
Barrio Las Pampas

Muertes, robos y escraches: una alarma vecinal pocitana que llegó a las redes y generó varias reacciones

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

Te Puede Interesar

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos
Tiempo en Chile

El cambio, el dolor de cabeza de los sanjuaninos en La Serena: insólitamente, no hay pesos chilenos

Por Luz Ochoa
Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación
Operativo

Dieron a conocer la identidad de los cuatro delincuentes atrapados en el megaoperativo en Avenida de Circunvalación

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local
Ciclismo

La Vuelta a San Juan 2026 suma más equipos: habrá 7 extranjeros y fuerte presencia local

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000
Más datos

Este es el celular que un ladrón se olvidó en un robo en Chimbas: estiman que sustrajeron casi $3.000.000

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

La Serena en monopatín, una experiencia barata y ecológica para recorrer el lugar favorito para vacacionar de los sanjuaninos