lunes 12 de enero 2026

Villa Alonso

Allanamiento en Chimbas: buscaban un arma y encontraron más de 50 plantas de marihuana

El operativo se realizó en una vivienda de Villa Alonso en el marco de una causa por lesiones graves. No hubo secuestro de armas ni detenidos por ese hecho, pero sí una causa federal por infracción a la Ley de Drogas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un procedimiento policial realizado durante la mañana de este martes en el departamento Chimbas terminó con un giro inesperado. Personal de la División UFI Genérica llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Villa Alonso, en el marco de una investigación por “lesiones graves y portación de arma de fuego”, pero el operativo derivó en el hallazgo de una importante cantidad de plantas de marihuana.

La medida fue ordenada en el contexto de un legajo fiscal que cuenta con la intervención del fiscal Alejandro Mattar. El allanamiento se concretó en una casa ubicada sobre calle 25 de Mayo, a pocos metros de calle Jujuy, en una vivienda de adobe con una puerta azul y persianas metálicas grises.

Según informaron fuentes policiales, durante la requisa no se logró dar con armas de fuego ni se concretaron detenciones vinculadas directamente a la causa original. Sin embargo, el procedimiento arrojó un resultado positivo al encontrarse un total de 51 plantas de marihuana, lo que motivó la inmediata intervención del personal del Departamento Drogas Ilegales.

Como consecuencia del hallazgo, quedó vinculado a la causa Jorge Ferreyra, de 46 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia Federal de turno por presunta infracción a la Ley 23.737, que penaliza la tenencia y producción de estupefacientes.

De esta manera, un allanamiento que inicialmente buscaba esclarecer un hecho de violencia terminó derivando en una causa por narcotráfico, ahora bajo la órbita de la Justicia Federal.

