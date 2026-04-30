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Siniestro

Una funcionaria judicial chocó contra un auto estacionado en Rivadavia

El episodio ocurrió cerca de las 7.46 en la intersección de Río Bamba y Guillermo Morales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un siniestro vial ocurrido en las primeras horas de este jueves en Rivadavia tuvo como protagonista a la fiscal Virginia Branca de UFI Flagrancia. La funcionaria protagonizó un choque al impactar contra un vehículo que se encontraba estacionado y, como consecuencia, una mujer que esperaba ingresar a su trabajo resultó lesionada.

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El hecho se produjo alrededor de las 7.46 en la intersección de las calles Río Bamba y Guillermo Morales, según informaron fuentes policiales. De acuerdo a datos vinculados a la mecánica del accidente, Branca habría atravesado una rotonda sin respetar su traza —“se la habría llevado por delante”—, lo que derivó en el posterior impacto. Las circunstancias, de todos modos, continúan bajo investigación. El impacto derivó en que una docente que se encontraba en el lugar sufriera heridas leves.

En la escena intervino personal policial y se dio intervención a la UFI de Delitos Especiales, que quedó a cargo de esclarecer cómo se produjo el episodio.

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