Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Tristeza en Valle Fértil . En las últimas horas se confirmó la muerte de Bruno Brizuela , el niño de 6 años que en 2020 había conmovido a la provincia tras sobrevivir a una caída a un canal. El menor falleció este domingo luego de sufrir una muerte súbita.

Según informaron fuentes policiales, su abuela lo trasladó alrededor de las 21hs al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson , donde los médicos constataron que ingresó sin signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación, no fue posible revertir el cuadro, y los profesionales indicaron que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante. El niño presentaba enfermedades crónicas severas y parálisis cerebral, secuelas del accidente ocurrido cuando tenía apenas 11 meses de vida.

Bruno se había convertido en un caso conocido en 2020, cuando cayó a una acequia en el barrio Costanera, en Valle Fértil. El hecho ocurrió un viernes al mediodía, mientras el pequeño gateaba dentro de la vivienda y terminó dentro del cauce, que llevaba poca agua. Al notar su ausencia, la familia inició una búsqueda urgente y los vecinos se sumaron rápidamente. Fue hallado inconsciente a pocos metros del domicilio y, según relataron fuentes de aquel operativo, presentaba espuma en la boca.

El personal del hospital vallisto logró reanimarlo y, debido a la gravedad del cuadro, se dispuso su traslado en helicóptero al Hospital Guillermo Rawson, viaje en el que fue acompañado por sus padres y un pediatra del departamento. Tras varios días de atención especializada, Bruno logró estabilizarse y quedó fuera de peligro, aunque con secuelas neurológicas permanentes.

En relación con su fallecimiento, las autoridades judiciales aguardan estudios complementarios para precisar las causas exactas, aunque todo apunta a un cuadro de muerte súbita. Por ahora no se brindaron más detalles sobre su evolución clínica previa y la investigación continúa con las actuaciones correspondientes.