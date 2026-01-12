lunes 12 de enero 2026

Tristeza

Murió Bruno, el pequeño que conmovió a San Juan en 2020 tras caer a un canal

Tenía 6 años y falleció este domingo tras sufrir una muerte súbita. En 2020 había sido trasladado en helicóptero al Hospital Rawson luego de caer a una acequia en Valle Fértil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tristeza en Valle Fértil. En las últimas horas se confirmó la muerte de Bruno Brizuela, el niño de 6 años que en 2020 había conmovido a la provincia tras sobrevivir a una caída a un canal. El menor falleció este domingo luego de sufrir una muerte súbita.

Según informaron fuentes policiales, su abuela lo trasladó alrededor de las 21hs al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson, donde los médicos constataron que ingresó sin signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación, no fue posible revertir el cuadro, y los profesionales indicaron que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio fulminante. El niño presentaba enfermedades crónicas severas y parálisis cerebral, secuelas del accidente ocurrido cuando tenía apenas 11 meses de vida.

Bruno se había convertido en un caso conocido en 2020, cuando cayó a una acequia en el barrio Costanera, en Valle Fértil. El hecho ocurrió un viernes al mediodía, mientras el pequeño gateaba dentro de la vivienda y terminó dentro del cauce, que llevaba poca agua. Al notar su ausencia, la familia inició una búsqueda urgente y los vecinos se sumaron rápidamente. Fue hallado inconsciente a pocos metros del domicilio y, según relataron fuentes de aquel operativo, presentaba espuma en la boca.

El personal del hospital vallisto logró reanimarlo y, debido a la gravedad del cuadro, se dispuso su traslado en helicóptero al Hospital Guillermo Rawson, viaje en el que fue acompañado por sus padres y un pediatra del departamento. Tras varios días de atención especializada, Bruno logró estabilizarse y quedó fuera de peligro, aunque con secuelas neurológicas permanentes.

En relación con su fallecimiento, las autoridades judiciales aguardan estudios complementarios para precisar las causas exactas, aunque todo apunta a un cuadro de muerte súbita. Por ahora no se brindaron más detalles sobre su evolución clínica previa y la investigación continúa con las actuaciones correspondientes.

