El calor, con ganas de quedarse: así estará el tiempo este domingo en San Juan

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 11 de enero San Juan tendrá una jornada marcada por el calor , con una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 35°C.

Durante la madrugada y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que en la mañana se espera un panorama algo nublado. Por la tarde, cuando se registre la temperatura más alta del día, continuarán las nubes parciales, aunque sin generar inestabilidad.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica probabilidad nula de lluvias a lo largo de toda la jornada. El viento soplará leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h, predominando del sector sur y sudoeste.

De esta manera, el domingo se perfila ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.