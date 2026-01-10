sábado 10 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

El calor, con ganas de quedarse: así estará el tiempo este domingo en San Juan

La jornada se presentará calurosa, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
calor san juan smn

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 11 de enero San Juan tendrá una jornada marcada por el calor, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 35°C.

Lee además
Calor. 
Pronóstico

¿Volverán el calor y la lluvia? Así estará el tiempo este sábado en San Juan
San Juan arranca la semana con calor y probabilidad de viento Norte, sobre todo por la noche.
Pronóstico

Lunes con calor y probabilidad de fuerte viento Norte en San Juan

Durante la madrugada y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, mientras que en la mañana se espera un panorama algo nublado. Por la tarde, cuando se registre la temperatura más alta del día, continuarán las nubes parciales, aunque sin generar inestabilidad.

image

En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica probabilidad nula de lluvias a lo largo de toda la jornada. El viento soplará leve a moderado, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h, predominando del sector sur y sudoeste.

De esta manera, el domingo se perfila ideal para actividades al aire libre, aunque con la recomendación de hidratarse y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Temas
Seguí leyendo

Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Tras algunos cortes por las lluvias, cuál es el estado de las rutas en San Juan este viernes

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Directivos de Vicuña se reunieron con Milei

Atención: por la lluvia, suspendieron las Colonias de Verano en algunos departamentos

Lluvia de vacaciones en San Juan: mirá cómo están las rutas en las distintas zonas de la provincia

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María
Sentando precedente

El jinete sanjuanino Benjamín Costa hizo historia en Festival de Doma y Folklore de Jesús María

El siniestro vial estuvo lugar cerca de las 10.00 en la intersección de Caseros y Pedro Echagüe.
Este sábado

Impactante siniestro vial en una esquina del centro sanjuanino dejó varios heridos

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta
Tragedia

Murió un reconocido cantante tras la caída de una avioneta

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa
Cambios

Un mandamás de un importante grupo con negocios en San Juan anunció su salida y generó sorpresa

No somos delincuentes: la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito
En las redes

"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito

Te Puede Interesar

Rolando Lara, hermano de Alejandro Lara. Fue asesinado en mayo de 2016.
Historial

"¿No les dolió cuando mataron a su hermano?": el trágico antecedente de una familia involucrada en el crimen del Barrio Las Pampas

Por David Cortez Vega
El calor, con ganas de quedarse: así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

El calor, con ganas de quedarse: así estará el tiempo este domingo en San Juan

Quién es Ángel, el pibe universitario que metió un sprint demoledor en Chimbas
Giro del Sol

Quién es Ángel, el pibe universitario que metió un sprint demoledor en Chimbas

No somos delincuentes: la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito
En las redes

"No somos delincuentes": la bronca de grupos de moteros tras el operativo policial en Pocito

Nada mejor que jugar un rato con mi hijo Pedrito: el momento familiar de Fabián Martín en Iglesia
En las redes

"Nada mejor que jugar un rato con mi hijo Pedrito": el momento familiar de Fabián Martín en Iglesia