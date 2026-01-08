Directivos de Vicuña se reunieron con Milei

Directivos de Vicuña Corp. fueron recibidos este jueves por el presidente Javier Milei en Casa Rosada , en una reunión que sirvió para compartir con autoridades nacionales los avances del proyecto integrado de cobre, oro y plata que la compañía desarrolla en San Juan .

Del encuentro participaron el CEO de Lundin Mining, Jack Lundin; el vicepresidente de BHP de la Joint Venture Vicuña y presidente del Directorio, Carlos Ramírez; el CEO de Vicuña Corp., Ron Hochstein; y el Director País para Argentina y Chile de la compañía, José Morea. También estuvo presente el canciller Pablo Quirno.

Según se informó en un comunicado, la reunión fue una oportunidad para exponer el desarrollo por etapas del proyecto y su horizonte de largo plazo, luego de la aplicación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) bajo la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

Durante el diálogo, se destacó la importancia de continuar avanzando con una agenda de reformas que permita acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras. En ese sentido, se subrayó el rol del RIGI como instrumento clave para generar condiciones de estabilidad en proyectos de largo plazo, en línea con una visión de desarrollo responsable y de creación de valor tanto para el país como para las regiones donde opera la compañía.

El Proyecto Vicuña es un activo de desarrollo de cobre, oro y plata que integra los depósitos Josemaría y Filo del Sol, emplazados en territorio sanjuanino sobre la cordillera de los Andes, en la frontera con Chile. Si bien se trata de un proyecto binacional, desde la empresa remarcaron que todas las inversiones alcanzadas por el RIGI se realizan dentro de Argentina.

Actualmente, Vicuña continúa avanzando en los estudios de ingeniería y técnicos, con el objetivo de publicar un informe técnico integrado durante el primer trimestre de 2026.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, creada para el desarrollo del proyecto Josemaría, en San Juan, y del depósito Filo del Sol, ubicado en San Juan y la III Región adyacente de Chile.