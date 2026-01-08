Lluvia de vacaciones en San Juan: mirá cómo están las rutas en las distintas zonas de la provincia

El estado de las rutas en San Juan, después de las intensas lluvias.

En medio de las lluvias que afectan a distintas zonas de San Juan desde la noche de ayer miércoles y que continúan de modo aislado por la mañana de este jueves, la Dirección de Vialidad Nacional ofreció un reporte sobre el estado de las rutas y caminos en la provincia. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que por estos días hay una importante circulación vehicular debido a las vacaciones de verano, el organismo pidió precaución a los conductores.

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable

-Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Transitable con precaución

RN 40 sur transitable con precaución

RN 20 transitable con precaución

RN 153 Transitable con precaución

RN 141 CAUCETE - LA RIOJA: Transitable con precaución

RN 149 CALINGASTA transitable con precaución

RN 149 Iglesia: transitable con precaución

Desde Vialidad afirmaron además que, “personal de Vialidad continuará con la inspección de rutas y caminos con guardias permanentes y campamentos móviles en alerta”.

Las recomendaciones generales para circular por las rutas:

Ante condiciones climáticas adversas, se solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal de Vialidad, evitar circular de noche en zonas afectadas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El Paso de Agua Negra, habilitado

Al mismo tiempo, tanto desde la Dirección como desde el Ministerio de Gobierno de la provincia indicaron que el Paso de Agua Negra, que une a San Juan con Chile, se encuentra habilitado para el tránsito.

“El Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs. Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta”, indicaron en un comunicado.