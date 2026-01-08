viernes 9 de enero 2026

Cambios

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000

Es el 191, que baja la alícuota del impuesto a las ganancias a las sociedades, impactando en los fondos coparticipables. Un informe nacional advierte lo que dejaría de percibir cada provincia en un año. Los detalles.

Por Natalia Caballero
LEY
IERAF
santilli

San Juan podría perder en un año $36.721 millones de recursos coparticipables por un cambio impositivo que propone el artículo 191 del proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Así lo indica un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La intención de La Libertad Avanza es que el proyecto –que ya tiene dictamen- se trate a principios de febrero. Para abrochar apoyo en las provincias, se designó como enviado especial al hombre del PRO, Diego Santilli.

La reforma introduce cambios en el impuesto a las sociedades a través del artículo 191, donde propone una reducción de las tasas aplicables a los tramos 2 y 3. En concreto, la alícuota del 30% se reduciría al 27%, mientras que la del 35% sería reemplazada por una nueva tasa del 31,5%, modificando así la carga tributaria para las empresas alcanzadas por esos niveles de facturación. Estos recursos forman parte de la masa coparticipable, que se distribuye a las provincias.

IERAF

El informe de la IARAF indica cuál será el impacto en las arcas provinciales del cambio tributario que propone el artículo 191. Para San Juan son $36.721 millones y se ubica como el segundo territorio de Cuyo con mayor cantidad de pérdidas. En primer término, figura Mendoza, con $45.300 millones menos, luego San Juan y cierra San Luis con $24.795 millones.

Si la ley es aprobada, el impacto en la recaudación no será inmediato, sino que el efecto fiscal se hará sentir a partir de mayo del 2027, cuando empresas y personas humanas presenten las declaraciones juradas correspondientes al ejercicio previo y se liquiden los anticipos impositivos.

santilli

El enviado a las provincias para conseguir el apoyo de los gobernadores más dialoguistas es el ministro del Interior, Diego Santilli. La gira política arrancó en Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio Torres. La próxima semana se espera que visite Chaco y después Mendoza (el jueves 15 de enero). San Juan es parte de la agenda y parada obligada del funcionario. El vicegobernador Fabián Martín, en ejercicio del Poder Ejecutivo, confirmó durante la inauguración de las colonias que la visita oficial se daría cuando vuelva Marcelo Orrego de sus vacaciones. “Se apunta a lo que desde el Gobierno venimos trabajando con el gobernador a la cabeza, que es la generación de empleo y el desarrollo de San Juan”, dijo Martín sobre los temas que incluirá la Provincia en la agenda con Santilli. El artículo 191 será también eje de la negociación.

En el Senado, todo indica que la reforma laboral tendrá dos votos negativos de San Juan y uno positivo. Los peronistas Sergio Uñac y Celeste Giménez irían por la negativa y Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, a favor de los cambios. En Diputados el escenario es más repartido: dos positivos descontados (de los mileístas José Peluc y Abel Chiconi), dos negativos (de los peronistas Cristian Andino y Jorge “Coqui” Chica) y dos con reparos (de los orreguistas Nancy Picón y Carlos Jaime).

En charlas informales, varios gobernadores y ministros de Economía de las provincias dejaron trascender que no acompañarán con sus votos el artículo en cuestión. Los mandatarios todavía no fijaron una posición unificada. Algunos interpretan que la inclusión del artículo 191 podría funcionar como una ficha de negociación de la Casa Rosada.


