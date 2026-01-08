jueves 8 de enero 2026

Movimientos

Quién es Cristian Agudo, el ex aliado del giojismo que ahora manejará los números de Jáchal

El intendente Espejo apostó por un nombre con peso propio y antecedentes en el giojismo para ordenar las cuentas en el municipio. Ocupará el cargo que dejó Ariel Espejo, primo del jefe comunal.

Por Florencia García
image

Este miércoles, el intendente de Jáchal, Matías Espejo, encabezó el acto de toma de juramento de tres nuevos funcionarios que se incorporaron al gabinete municipal, en áreas consideradas clave para el funcionamiento cotidiano del municipio y el cumplimiento de los objetivos de gestión: Hacienda y Finanzas, Acción Social y Tesorería.

La designación que más atención concentró fue la de Cristian Agudo, quien asumió como secretario de Hacienda y Finanzas, un cargo estratégico desde el cual se administrará la política económica y financiera del departamento. Su llegada no solo implica un cambio técnico en el equipo municipal, sino que también reconfigura equilibrios políticos, ya que se trata de un dirigente con estrechos vínculos históricos con el giojismo.

Agudo es contador público nacional y cuenta con una extensa trayectoria dentro del peronismo sanjuanino. Durante años fue un hombre cercano tanto a José Luis Gioja como a Juan Carlos Gioja, y desarrolló gran parte de su carrera política en el municipio de Rawson, donde ocupó distintos cargos durante gestiones alineadas al sector giojista.

Uno de sus roles más relevantes se dio cuando Rubén García asumió la intendencia de Rawson, luego de dos períodos consecutivos de Juan Carlos Gioja. En ese contexto, Agudo fue designado coordinador de Gabinete, función que ocupó durante dos años. Su salida de ese cargo estuvo rodeada de versiones políticas: desde el entorno municipal señalaron que Agudo había presentado su renuncia debido a que “ya no venía acompañando plenamente el proyecto político de García”, lo que marcó un quiebre en aquella etapa de gestión.

Antes de ese episodio, Agudo ya había tenido un paso clave por el manejo de los recursos públicos, al desempeñarse como secretario de Hacienda y Finanzas del municipio de Rawson durante una de las gestiones de Juan Carlos Gioja, experiencia que ahora vuelve a ponerlo en el centro de la administración financiera, esta vez en Jáchal.

En la actual gestión jachallera, Agudo ocupará el cargo que dejó Ariel Espejo, primo del intendente, quien presentó su renuncia el último día de 2025.

Los otros cambios en el gabinete de Jáchal

En tanto, en la Dirección de Acción Social fue designado el José Luis Aciar, con la misión de profundizar el abordaje territorial y los programas de asistencia directa. Aciar cuenta con una reconocida trayectoria en el departamento y tuvo un rol protagónico durante la gestión de Jorge Barifusa como intendente de Jáchal, especialmente en políticas sociales y de contención comunitaria.

image

Por su parte, en la Tesorería Municipal asumió la María José Pérez Tapia, quien estará al frente del manejo y la custodia de los fondos públicos, un área clave para garantizar el orden financiero y la transparencia administrativa.

Señales de reordenamiento en la gestión capitalina

En la Municipalidad de la Capital también se dieron ajustes importantes en el gabinete. El secretario administrativo del Concejo Deliberante, Juan Sansó, fue confirmado como nuevo secretario de Gobierno, reemplazando a Leandro Fernández, en una decisión que reconfigura el esquema interno de gestión.

Además, Federico Fager dejó su cargo como subsecretario de Información, y su lugar fue ocupado por Pepe Carrillo, completando así una serie de modificaciones en áreas estratégicas del Ejecutivo municipal.

