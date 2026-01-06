martes 6 de enero 2026

La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital

La reconfiguración se dio meses después del 26 de octubre, elección de término medio con resultados austeros en el departamento.

Por Florencia García
image

Los movimientos dentro del gabinete de la Municipalidad de la Capital comenzaron a tomar forma esta semana, pero su gestación venía escribiéndose desde hace tiempo en los pasillos del Palacio Municipal. Este martes 6 de enero se confirmó que el actual secretario administrativo del Concejo Deliberante, Juan Sansó, será el nuevo secretario de Gobierno, en reemplazo de Leandro Fernández, en una decisión que reconfigura el esquema interno de gestión.

El recambio se suma a otro ajuste reciente: días atrás, Federico Fager dejó su cargo como subsecretario de Información y su lugar fue ocupado por Pepe Carrillo, lo que terminó de consolidar una serie de modificaciones que, según fuentes oficiales consultadas por este medio, responden a una “apertura necesaria en un departamento que consideramos clave”.

Detrás de estos cambios subyace un escenario político que comenzó a definirse tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza se impuso en la Capital con el 34,52% de los votos (22.447), seguida por el oficialismo de Por San Juan con el 31,96% (20.787), mientras que Fuerza San Juan quedó en tercer lugar con el 23,21% (15.096). Un resultado que, al igual que ocurrió en otras capitales del país, marcó un llamado de atención para la conducción municipal.

Los resultados sorprendieron. A tal punto, que el 30 de octubre todos los funcionarios de Capital pusieron a disposición de la Intendenta sus renuncias. La movida no generó demasiados adeptos, hubo incluso críticas internas que rápidamente fueron sofocadas restándole importancia a una jugada que nadie entendió su objetivo.

Capital es un departamento importante dentro del Eje Libertador. En el oficialismo analizaron los números finos que dejaron los comicios, en los cuales detectaron una inclinación "cada vez más de derecha" de los capitalinos. La intención es dar las señales necesarias para conservar la potencia en un distrito en el que no se cumplieron los objetivos el 26 de octubre pasado.

image

Desde entonces, y especialmente en las semanas previas al cierre del año, comenzó a escucharse con más fuerza el “run run” de reestructuración dentro del municipio. La consigna era clara: redinamizar la gestión. En ese marco aparece la figura de Juan Sansó, un dirigente con historia dentro del espacio ACTUAR, un socio político al cual no le habían dado las señales esperadas tras la derrota de Colombo en las elecciones del 2023.

Las modificaciones no solo apuntan a refuncionalizar el funcionamiento interno, sino también a reacomodar el mapa político del municipio tras un mensaje electoral que expuso un electorado más exigente y cambiante. La llegada de Sansó responde, así, a una lectura fina del escenario: reforzar la conducción, ajustar piezas y mostrar capacidad de reacción.

Dejá tu comentario

