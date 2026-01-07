El primer chispazo entre el oficialismo y el bloquismo se dio en una cancha de fútbol

El primer desencuentro entre el oficialismo provincial y el partido Bloquista no ocurrió en la Legislatura ni en una mesa de negociación municipal, sino en el corazón de una pasión sanjuanina: una cancha de fútbol. El conflicto estalló este martes 6 de enero con la renuncia de Raúl Sánchez , ahora ex vicepresidente de Sportivo Desamparados e histórico referente bloquista, quien decidió dar un paso al costado tras un año complicado en lo deportivo y una relación cada vez más tensa con el actual presidente del club, Martín Sassul , dirigente radical y hombre cercano al oficialismo.

Sánchez formalizó su salida con un duro mensaje dirigido a Sassul y a su círculo más cercano , a quienes acusó de “apatía y silencio” en la conducción del club, marcando así el quiebre definitivo de una sociedad que, apenas meses atrás, había generado grandes expectativas tanto dentro como fuera de la cancha.

La conducción actual de Sportivo Desamparados se había conformó en agosto del 2025, cuando la lista encabezada por Sassul y Sánchez se impuso con claridad. Aquella fórmula combinaba la experiencia del ex presidente con la impronta joven del nuevo mandatario, y se presentó como un proyecto renovador para el histórico club sanjuanino.

Sassul, dirigente de la Unión Cívica Radical, había dejado la conducción del ECO en Capital, cargo que ocupaba al inicio de la gestión de la intendenta Susana Laciar, para dedicarse de lleno a la presidencia del club de sus amores. Sin embargo, la convivencia política e institucional con Sánchez se fue deteriorando con el correr de los meses, al ritmo de los malos resultados deportivos y las diferencias en la toma de decisiones.

El enfrentamiento entre Sassul y Sánchez expuso, por primera vez de manera visible, tensiones entre dos socios centrales del armado político provincial: el radicalismo, que acompaña al gobernador Marcelo Orrego desde antes de su llegada al poder, y el bloquismo, que se ha mantenido como aliado clave del oficialismo. De hecho, en las últimas elecciones legislativas, el frente del gobernador, “Por San Juan”, estuvo integrado por una extensa nómina de partidos adherentes, entre ellos la UCR y el Partido Bloquista.

La respuesta de Desamparados tras la salida de su vicepresidente

"El Club Sportivo Desamparados informa a la comunidad, socios, hinchas y medios de comunicación que el señor Raúl Sánchez ha presentado su renuncia al cargo de vicepresidente de la institución. La Comisión Directiva agradece el tiempo dedicado durante el período en el que formó parte de la conducción del club y le desea éxitos en sus proyectos personales. El Club continúa trabajando con normalidad, enfocado en los objetivos deportivos e institucionales trazados para la presente temporada”.