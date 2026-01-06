Crisis en Sportivo Desamparados: renunció el vicepresidente y acusó de apático al presidente y sus amigos

Un fuerte cimbronazo institucional se vivió este martes en Sportivo Desamparados . Raúl Sánchez , vicepresidente del club, decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia, apuntando directamente al presidente Martín Sassul y a su círculo cercano por lo que calificó como “apatía y silencio”. La noticia tomó por sorpresa a socios, jugadores y a la dirigencia, justamente cuando el club encara un proceso de reestructuración tras un 2025 complicado en lo deportivo.

Sánchez había llegado a la Comisión Directiva tras la unificación de listas con Sassul, estrategia que permitió derrotar a Augusto Pérez Garro en las elecciones del 15 de agosto. Esa alianza combinaba la experiencia del ex presidente con la juventud del nuevo mandatario, generando expectativas entre los socios sobre un proyecto sólido y renovador.

Sin embargo, la convivencia política duró apenas unos meses. Según explicó el propio ex dirigente a través de sus redes sociales, su salida se produjo luego de que decisiones importantes fueran tomadas sin su consulta ni la del resto de la Comisión. “Hoy 6 de enero, uno de los días más tristes de mi vida. Presenté mi renuncia al cargo de vicepresidente del club de mi vida, Sportivo Desamparados, por motivo de la APATÍA Y SILENCIO del sr. presidente y sus amigos”, expresó Sánchez, acompañado del escudo del club en su comunicado.

La renuncia del vicepresidente representa un golpe inesperado en el ámbito institucional de Desamparados, que intenta recomponerse después de no haber alcanzado los objetivos deportivos del año pasado. Ahora, la dirigencia deberá enfrentar el desafío de reorganizarse y mantener la unidad dentro del club, mientras socios y simpatizantes observan atentos cómo se resolverá la situación.