martes 6 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Baldazo de agua fría

Crisis en Sportivo Desamparados: renunció el vicepresidente y acusó de apático al presidente y sus amigos

El dirigente presentó su salida tras denunciar “apatía y silencio” del presidente Martín Sassul y su entorno. La noticia sacude al club del barrio Patricias Sanjuaninas a menos de cinco meses de asumir la nueva Comisión Directiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desamparados.

Desamparados.

Un fuerte cimbronazo institucional se vivió este martes en Sportivo Desamparados. Raúl Sánchez, vicepresidente del club, decidió dar un paso al costado y presentó su renuncia, apuntando directamente al presidente Martín Sassul y a su círculo cercano por lo que calificó como “apatía y silencio”. La noticia tomó por sorpresa a socios, jugadores y a la dirigencia, justamente cuando el club encara un proceso de reestructuración tras un 2025 complicado en lo deportivo.

Lee además
desamparados se rearma: tres refuerzos y fecha confirmada para el inicio de la pretemporada
Fútbol sanjuanino

Desamparados se rearma: tres refuerzos y fecha confirmada para el inicio de la pretemporada
un jugador de la cantera de desamparados es el nuevo refuerzo de san martin en la b nacional
Sorpresa en Concepción

Un jugador de la cantera de Desamparados es el nuevo refuerzo de San Martín en la B Nacional

Sánchez había llegado a la Comisión Directiva tras la unificación de listas con Sassul, estrategia que permitió derrotar a Augusto Pérez Garro en las elecciones del 15 de agosto. Esa alianza combinaba la experiencia del ex presidente con la juventud del nuevo mandatario, generando expectativas entre los socios sobre un proyecto sólido y renovador.

Sin embargo, la convivencia política duró apenas unos meses. Según explicó el propio ex dirigente a través de sus redes sociales, su salida se produjo luego de que decisiones importantes fueran tomadas sin su consulta ni la del resto de la Comisión. “Hoy 6 de enero, uno de los días más tristes de mi vida. Presenté mi renuncia al cargo de vicepresidente del club de mi vida, Sportivo Desamparados, por motivo de la APATÍA Y SILENCIO del sr. presidente y sus amigos”, expresó Sánchez, acompañado del escudo del club en su comunicado.

image

La renuncia del vicepresidente representa un golpe inesperado en el ámbito institucional de Desamparados, que intenta recomponerse después de no haber alcanzado los objetivos deportivos del año pasado. Ahora, la dirigencia deberá enfrentar el desafío de reorganizarse y mantener la unidad dentro del club, mientras socios y simpatizantes observan atentos cómo se resolverá la situación.

Seguí leyendo

"Desamparados de Argentina, chavales": el tremendo regalo que se llevó un hincha en las calles de Europa

Ya hay fecha para San Martín-Deportivo Madryn en Copa Argentina: ¿Cuándo juegan?

Enzo Pérez será compañero de los sanjuaninos en Argentinos Juniors: "Jerarquía"

Pasiones del Interior llega al streaming de Tiempo de San Juan: historias que laten y respiran en cada club del pueblo

Denunciaron a un histórico del ascenso por un posible caso de corrupción de menores

Después de la novela de Villa, San Lorenzo se prendió en la pelea por un ex Boca: de quién se trata

Gran temporada del atletismo sanjuanino: uno a uno

"Soy un raro de mierda": las revelaciones de Messi sobre su vida privada y su vínculo con Antonela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
José Luis Páez, de técnico a veedor.
Oficial

Bomba en el hockey sobre patines: a pocos meses del Mundial, José Luis Páez renunció a la Selección Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca
Lamentable noticia

Murió el hombre al que le dispararon en Pocito en medio de una violenta gresca

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno
Tiempo en Chile

El camino de San Juan a La Serena, un Dakar del lado chileno

Imagen ilustrativa.
Pronóstico

¡Prendele el aire a los Reyes Magos! Así estará el tiempo en San Juan durante este martes

Imagen ilustrativa
Por descuidado

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Imagen ilustrativa
Ataque nocturno

Ladrones dejaron sin iluminación a una conocida escuela de Rivadavia

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraudes virtuales

Crecen las estafas millonarias con falsos descuentos e inversiones en YPF y una conocida tarjeta

Por Redacción Tiempo de San Juan
La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital
Movimientos

La trastienda de los cambios en el Gabinete de Capital

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan
Repercusiones

Por la ola de robos en Chile, ¿cayó la demanda de los tours de compras?: las versiones dispares de referentes en San Juan

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana
Con la guitarra en mano

Quién es el polémico exintendente que actuará con su grupo folklórico en la Fiesta de la Semilla y la Manzana

Los propietarios del local reparaban y reforzaban la puerta por donde entraron los ladrones.
Ataque a comercio

Se llevaron $1.500.000 en prendas de vestir de una tienda de Chimbas