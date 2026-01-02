viernes 2 de enero 2026

Fútbol sanjuanino

Desamparados se rearma: tres refuerzos y fecha confirmada para el inicio de la pretemporada

El Víbora comenzó a delinear su plantel 2026 con la llegada de tres incorporaciones y el inicio de los trabajos previsto para el lunes 12 de enero, bajo la conducción del nuevo DT, Mauricio Del Cero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
SPORTIVO

Sportivo Desamparados puso primera en su planificación para la temporada 2026 y ya sumó sus primeros movimientos en el mercado. Con Mauricio Del Cero al frente del nuevo proceso, el club confirmó tres incorporaciones y la fecha de inicio de la pretemporada, que será el lunes 12 de enero en Puyuta.

Los primeros refuerzos son Marcelo Guajardo, Emiliano González y Agustín Aguilar. Guajardo, volante creativo de 34 años, regresa al club tras su paso por Atlético Trinidad y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol sanjuanino. González, defensor de 28 años, se formó en Sportivo Peñarol, tuvo experiencia en las inferiores de Estudiantes de La Plata y volvió a la provincia para competir en el ámbito local. En tanto, Aguilar llega desde Atlético Minero, donde fue una de las figuras de la temporada al convertir 17 goles.

El nuevo ciclo comenzó tras un 2025 marcado por cambios deportivos e institucionales, luego de la eliminación en el Regional Amateur y la final del Clausura de la Liga Sanjuanina. Del Cero, de 49 años, afrontará su primera experiencia como entrenador en el club donde fue capitán y referente en el ascenso a la B Nacional en 2011.

El cuerpo técnico estará integrado además por Ariel Vilchez y Franco Molina como preparadores físicos, mientras el plantel se prepara para iniciar los trabajos de pretemporada con el objetivo de consolidar la base del equipo para el nuevo año competitivo.

