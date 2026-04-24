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Un multicampeón del Dakar, fascinado con una delicia sanjuanina: "Semita, neeeño"

Kevin Benavides está en San Juan entrenando junto a "Lichi" Sisterna y se volvió viral tras probar una de las especialidades más tradicionales de la provincia. La dupla ya apunta al Desafío Ruta 40.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En plena preparación para su próximo desafío deportivo, Kevin Benavides también se dio un gusto fuera de las "pistas". El multicampeón del Rally Dakar está en San Juan y sorprendió en redes sociales al compartir un video en el que prueba una semita, una de las delicias de la provincia. Su reacción no pasó desapercibida: “Semita, neeeño”, lanzó entre risas.

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El piloto salteño se encuentra en la provincia entrenando junto al sanjuanino Lisandro Sisterna, con quien conforma una de las duplas argentinas más competitivas del rally raid. Ambos vienen de compartir equipo en la última edición del Dakar y ahora enfocan toda su preparación en el Desafío Ruta 40 YPF 2026.

En Arabia Saudita, Benavides y Sisterna compitieron por primera vez juntos en la categoría Challenger (T3), marcando el debut del salteño en autos tras haber sido bicampeón en motos (2021 y 2023). A bordo de un Taurus del equipo BBR Motorsport, lograron un sólido séptimo puesto en la clasificación general.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un multicampeón del Dakar se rindió ante una delicia sanjuanina Kevin Benavides está en San Juan entrenando junto al navegante Lisandro “Lichi” Sisterna y dejó un momento viral fuera de la pista: probó una semita… y su reacción lo dijo todo. “Semita, neeeño”, lanzó entre risas, en un video que rápidamente se llenó de comentarios. La dupla viene de destacarse en el último Dakar y ahora pone el foco en el Desafío Ruta 40, que se correrá en mayo con largada y llegada en San Juan. Más info en @tiempodesanjuan #semita #kevinbenavides #video #tiempodesanjuan"
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Con ese antecedente, la dupla ya tiene la mira puesta en lo que viene. Del 24 al 29 de mayo se disputará el Desafío Ruta 40 YPF, válido por la tercera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), con un recorrido que unirá San Juan y San Rafael.

La competencia tendrá cinco etapas y un total de 2.993 kilómetros, de los cuales 1.726 serán de especial. El trazado incluirá una gran variedad de terrenos, desde dunas y arena hasta sectores de altura en la Cordillera de los Andes, lo que promete una prueba exigente para todos los competidores.

San Juan será nuevamente epicentro del evento, ya que albergará tanto la largada como la llegada, con el bivouac instalado en el Circuito San Juan Villicum y abierto al público con entrada libre y gratuita. Además, la carrera marcará el regreso a San Rafael, en Mendoza, después de diez años, incluyendo el paso por las dunas de El Nihuil.

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