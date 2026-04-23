Uno de los apartados de Estudiantes Río Cuarto habló del escándalo: "Maltratan al jugador"

El clima en Estudiantes de Río Cuarto sigue cargado y, en medio del conflicto interno que sacudió al plantel, Tobías Ostchega decidió hablar. Tras ser uno de los futbolistas apartados, el defensor dejó en claro su malestar por la forma en que se manejó la situación.

Lejos de bajar el tono, Ostchega apuntó directamente contra el contexto que rodeó la decisión del club. Según expresó, los jugadores quedaron en una posición incómoda y sin demasiadas herramientas para defenderse públicamente. “Muchas veces el jugador queda expuesto” , deslizó, dejando entrever el impacto que tuvo la medida puertas adentro.

El episodio se da en un momento delicado para el conjunto cordobés, que atraviesa una crisis deportiva marcada por malos resultados y tensiones internas. En ese marco, la dirigencia optó por separar a varios futbolistas bajo el argumento de una supuesta falta de compromiso, una decisión que generó ruido tanto dentro como fuera del vestuario.

Sin embargo, el propio Ostchega fue más allá y cuestionó el modo en que se manejó todo el proceso. En declaraciones radiales, dejó entrever que el trato hacia los jugadores no fue el adecuado y que la exposición mediática agravó el conflicto. Incluso habló de situaciones difíciles de atravesar, marcando distancia con la versión institucional.

El caso no es aislado. Otros futbolistas también manifestaron su descontento en redes sociales, reflejando un vestuario golpeado y con heridas abiertas. Mientras tanto, el club intenta sostener su postura y bajar el nivel de polémica en un contexto deportivo que no da respiro.