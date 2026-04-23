Boca sigue dulce: le ganó a River otra vez, ahora en Reserva

Boca atraviesa un gran momento y lo demuestra en todas sus categorías. Días después del triunfo en el Monumental por la Liga Profesional, el Xeneize volvió a festejar frente a River, ahora en el Superclásico de Reserva, donde se impuso 2-0 con autoridad.

Torneo Apertura Boca busca meterse en playoffs en su visita a Defensa y Justicia: formaciones y dónde verlo

El desarrollo del partido cambió temprano. En el primer tiempo, Cirilo Pereyra vio la roja tras un planchazo sobre Gonzalo Gelini, dejando al Millonario con diez hombres y condicionando el resto del encuentro. A partir de ahí, Boca tomó el control y manejó los tiempos con claridad.

El dominio se tradujo en el resultado en el complemento. Dylan Gorosito envió un centro peligroso que terminó en gol en contra de Agustín de la Cuesta, abriendo el marcador para el local. Con la ventaja, el equipo siguió presionando y generando situaciones.

Minutos más tarde, Leonel Flores —quien había sido destacado en la semana por Leandro Paredes— apareció para marcar el segundo y sentenciar el partido.

River, pese a la inferioridad numérica, tuvo en Franco Jaroszewicz a su figura. El arquero evitó una goleada mayor con varias atajadas clave que sostuvieron a su equipo en partido durante largos pasajes.

El encuentro se disputó bajo la mirada de Juan Román Riquelme y el plantel profesional de Boca, que siguieron de cerca una nueva victoria en el clásico. Con este resultado, el Xeneize se sube a la cima de la Zona B y reafirma su gran presente, mientras que River queda complicado en su lucha por clasificar.