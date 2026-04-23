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Salud pública

El edificio de "La Rotonda" sumará 600 metros cuadrados de nuevas prestaciones

Se acaba de licitar una transformación integral del Centro de Adiestramiento René Favaloro. Con un plazo de ejecución de 9 meses, las obras buscan incrementar la capacidad operativa en un 20% sin interrumpir el servicio de guardia de 24 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La gestión del gobernador Marcelo Orrego acaba de llamar a licitación para la remodelación y ampliación del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, popularmente conocido por los sanjuaninos como "La Rotonda". Esta obra representa una inversión de 6.600 millones de pesos y se inscribe como uno de los pilares de la actual gestión, sumándose a otros proyectos de gran envergadura como el nuevo Centro Odontológico y las mejoras en el Hospital Rawson. La apertura de sobres de esta licitación está programada para el próximo 11 de mayo a las 9 de la mañana en el Ministerio de Hacienda, con un plazo de ejecución estipulado en 270 días corridos.

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Esta intervención beneficia a todo Rawson y alrededores, dado que el centro cuenta con más de 50 años de trayectoria integrando la red de salud de la Zona Sanitaria V. Con un equipo de más de 150 profesionales, "La Rotonda" es vital para el sistema público, recibiendo un promedio de 5.000 consultas mensuales en diversas especialidades que van desde la medicina familiar y clínica médica hasta psicología y nutrición. La decisión de realizar los trabajos por etapas permitirá que el establecimiento mantenga su atención de 24 horas, asegurando que los usuarios no se vean perjudicados durante el proceso de mejora.

Modernización y ampliación en el corazón del edificio histórico

El plan de trabajos diseñado contempla un crecimiento del 20% en las instalaciones actuales, sumando poco más de 600 metros cuadrados a los 3.000 existentes para potenciar la capacidad operativa. Las tareas se centrarán en una reestructuración profunda que incluye la creación de un sector de pediatría totalmente renovado con ingreso independiente, sala de lactancia y un área específica para el abordaje psicosocial. Asimismo, el proyecto prevé el traslado de la farmacia hacia un espacio más amplio, la remodelación del laboratorio y una reorganización integral del área de kinesiología.

En lo que respecta a la experiencia del paciente, se mejorarán las terminaciones y la distribución de las salas de espera y pasillos en los sectores de diagnóstico por imagen, odontología, ginecología y medicina familiar. La infraestructura de servicios básicos también será actualizada por completo mediante la renovación del sistema cloacal, la instalación de una nueva torre de tanques y la colocación de luminarias LED, junto con un moderno sistema de inyección de aire para optimizar el ambiente interno. Finalmente, las oficinas administrativas contarán con un sector propio y diferenciado, permitiendo que el flujo de pacientes y el trabajo del personal se desarrollen de manera más eficiente y cómoda una vez que la obra sea inaugurada durante la primera mitad de 2027.

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