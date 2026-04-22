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Reconocimiento

El Hospital Marcial Quiroga alcanzó la acreditación nacional en cirugía torácica: qué significa

Se trata del servicio creado hace un año y medio y que es el único dentro del sistema de salud pública de la provincia de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga, acreditado por la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT).

El Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga, acreditado por la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT).

El Servicio de Cirugía de Tórax del Hospital Marcial Quiroga fue acreditado por la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica (SACT), reconocimiento que certifica el cumplimiento de estándares profesionales de calidad, seguridad y excelencia académica en la atención de pacientes con patologías del tórax.

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La acreditación implica que el Servicio cuenta con personal médico especializado, infraestructura adecuada, equipamiento específico y protocolos actualizados para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades torácicas. Asimismo, garantiza que se aplican prácticas orientadas a la seguridad del paciente y a la mejora continua en la calidad de la atención.

Este reconocimiento representa un logro significativo para el equipo del hospital, ya que el Servicio fue creado hace apenas un año y medio y constituye actualmente el único Servicio de Cirugía de Tórax dentro del sistema de salud pública de la provincia de San Juan.

La evaluación fue realizada por el Dr. Leonardo Pankl, cirujano torácico del Hospital Británico de Buenos Aires e integrante de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, quien visitó la institución para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad.

Durante su recorrido por el hospital, el especialista evaluó las instalaciones, los quirófanos y el equipamiento disponible, destacando la calidad instrumental y el tipo de procedimientos que se realizan en el servicio. Además, expresó una valoración positiva sobre el funcionamiento general del Hospital Marcial Quiroga.

La acreditación de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica garantiza que el Servicio cumple con criterios que incluyen la presencia de cirujanos torácicos especializados y certificados, protocolos actualizados de diagnóstico y tratamiento, equipamiento adecuado para cirugías del pulmón, esófago, mediastino, pleura y pared torácica, así como trabajo interdisciplinario con áreas como neumonología, oncología y terapia intensiva.

"Este destacado reconocimiento representa un paso más en el fortalecimiento del Hospital Marcial Quiroga y su compromiso con la excelencia en la salud pública de San Juan. A su vez, impulsa al Servicio a seguir perfeccionando sus prácticas, incorporando nuevas tecnologías y promoviendo la formación continua de su equipo, con el objetivo de brindar a la comunidad atención médica de la más alta calidad", indicaron desde el centro de salud.

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