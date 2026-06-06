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El homenaje de un coro de un colegio sanjuanino, tras la muerte del Indio Solari: "Bailá hasta el fin"

Los alumnos del taller de coro del Colegio San Pablo interpretaron una emblemática canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota para recordar al histórico músico. El gesto se sumó a las múltiples muestras de afecto que surgieron en San Juan tras la muerte del referente del rock nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La conmoción por la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari sigue generando homenajes en distintos rincones del país y San Juan no es la excepción. En las últimas horas, una emotiva interpretación realizada por alumnos del taller de coro del Colegio San Pablo se convirtió en una de las expresiones más sensibles para recordar al histórico cantante y compositor.

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Bajo la dirección de la profesora María Alejandra Soria, los niños interpretaron "Caña Seca y Un Membrillo", una de las canciones más recordadas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La presentación fue compartida como una forma de despedida al artista, cuya obra marcó a varias generaciones de argentinos.

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El taller coral del establecimiento suele abordar un amplio repertorio que abarca desde clásicos del rock nacional hasta villancicos navideños y canciones populares. Sin embargo, esta vez la elección tuvo un significado especial: rendir tributo a una figura central de la cultura musical argentina.

La interpretación de los chicos estuvo acompañada por un mensaje que resumió el espíritu del homenaje: "Bailá hasta el fin", una frase que rápidamente fue asociada al legado artístico y emocional que dejó el Indio entre sus seguidores.

El pogo en la Plaza 25 de Mayo

La iniciativa del Colegio San Pablo se sumó a otras manifestaciones que tuvieron lugar en la provincia tras conocerse el fallecimiento del músico. El viernes por la noche, decenas de fanáticos se reunieron en la Plaza 25 de Mayo para recordar al exlíder de Los Redondos con canciones, banderas y cánticos que evocaron las históricas "misas ricoteras".

En el principal paseo sanjuanino se mezclaron la tristeza y la celebración de una obra que trascendió generaciones. Jóvenes y adultos compartieron recuerdos, entonaron clásicos de la banda y protagonizaron un multitudinario grito de "Jijiji", en una despedida cargada de emoción.

Para muchos, el legado del Indio Solari representa mucho más que canciones. Su figura quedó ligada al rock barrial, a la contracultura y a una forma de entender la música que atravesó algunas de las décadas más complejas de la historia argentina. Por eso, desde una plaza colmada de seguidores hasta las voces de un coro escolar, los homenajes continúan multiplicándose para mantener viva una obra que marcó a millones de personas.

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