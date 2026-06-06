Orgullo sanjuanino: se entregaron los premios al mejor Dulce de Membrillo Rubio de la provincia

En una tarde a puro sabor e identidad local, el Centro Cultural Conte Grand se vistió de fiesta para recibir la premiación del IX Concurso Provincial del Dulce de Membrillo Rubio de San Juan. El evento, que ya es un clásico del calendario productivo local, es el resultado del esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Educación, la Universidad Católica de Cuyo a través de su Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, el Panel de Cata del Dulce de Membrillo Rubio y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. La jornada comenzó con una gran convocatoria de sanjuaninos que recorrieron los stands de una enorme cantidad de escuelas técnicas, agrotécnicas, primarias y de capacitación laboral de distintos puntos de la provincia, junto a empresas tradicionales, productores caseros y los queridos feriantes de la Feria Agroproductiva.

Los asistentes no solo fueron a mirar, sino también a aprender, ya que docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo, bajo la dirección de Mariana Virginia Correa Rossini, se lucieron con una clase de cocina en vivo donde revelaron los secretos detrás de este producto que cuenta con Denominación de Origen. A la par, Adriana Turcato, directora del Panel de Cata, guio al público en una experiencia sensorial única para descubrir los atributos, el aroma y la textura que hacen que el membrillo sanjuanino sea único en el país. Antes de conocerse los puntajes finales, la organización entregó una emotiva distinción a Santiago Nieto, de la firma Portho Gelatto, reconociendo su trayectoria y su constante apuesta por revalorizar este producto emblemático a través de sus helados artesanales.

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Tras una rigurosa evaluación a ciegas por parte de los especialistas del CRESA, se definieron los ganadores de cada categoría. En el sector de las empresas el primer puesto fue para Dulces Pizarro con 90 puntos, seguido por Familia Chiaramonte con 85 y Productos Pons con 80 puntos. Por el lado de las instituciones educativas agrotécnicas y técnicas, el máximo galardón lo obtuvo el Instituto Superior Técnico Profesional en Enología e Industrias Frutihortícolas con 90 puntos, quedando el Centro Socio Educativo Nazario Benavidez en segundo lugar con 88 puntos y la Escuela Agrotécnica de Zonda en el tercer escalón con 85 puntos.

La competencia también premió a las escuelas primarias y de capacitación laboral, donde la Escuela Técnica de Capacitación Laboral Infantería Argentina se alzó con el primer puesto al alcanzar 95 puntos, escoltada por la Escuela de Capacitación Laboral Madre Teresa de Calcuta con 94 puntos y la Escuela de Capacitación Laboral Sagrada Familia con 90 puntos. Finalmente, la categoría Casero Familiar consagró a Patricia Atampia con el puntaje más alto de toda la jornada al cosechar 98 puntos, mientras que Román Barrios se quedó con el segundo puesto con 90 puntos y Beatriz Cárdenas completó el podio con 85 puntos.

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La jornada del dulce ya había arrancado temprano por la mañana en el marco de las XI Jornadas del Membrillo del Sol, cuando alumnos de sexto y séptimo año de las escuelas agrotécnicas Cornelio Saavedra, de Iglesia y de Jáchal, realizaron una provechosa visita didáctica a las fábricas de dulces y conservas Profecía y Olta para ver de cerca el proceso de agregado de valor en origen. Hacia el final de la tarde, la música de Lado Oscuro Vinyl Set le puso el broche de oro a una jornada que volvió a demostrar por qué el dulce de membrillo rubio es, indiscutiblemente, una de las grandes marcas registradas del orgullo de todos los sanjuaninos.