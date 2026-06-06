Juan Soria, 15 años de pasión y compromiso narrando la actualidad de Albardón

Juan Jesús Soria tiene 33 años, y desde los 18 años hace radio en Albardón, siguiendo una vocación que nació en el seno familiar. El tiempo, la demanda, la adaptación, y la necesidad lo han llevado a transformarse en un “todoterreno” de los medios teniendo en cuenta que también escribe en un portal de noticias, creó un canal de streaming hace 6 años y los fines de semana hace periodismos deportivo. No le escapa a nada que tenga que ver con la información porque entiende que debe estar en todos los frentes. Su último desafío para sumar a la labor de comunicador fue estudiar abogacía en sus ratos libres, (Albardón TV) y ya cursa tercer año.

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Por la mañana es la voz de Radio Mix, que funciona desde hace 27 años en el departamento, el mismo lugar donde realiza coberturas deportivas los fines de semana. Luego impulsó el primer canal digital del departamento donde transmite encuentros deportivos, especialmente el hockey sobre patines.

El periodismo escrito tampoco está ajeno a sus ajetreados días ya que colabora con el portal Albardón Noticias y ha incursionado en medios de alcance provincial tanto escritos como radiales.

Desde su perspectiva considera que trabajar en su departamento tiene grandes ventajas. “Sobre todo la cercanía con la gente porque a diferencia de los medios provinciales, tomamos cada pedido, cada reclamo, sugerencia o suceso de forma inmediata porque el albardonero busca mucho lo que pasa en su lugar”, asegura Juanse, como todos los conocen a pesar de llamarse Juan Jesús.

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Claro que también observa desventajas que le molestan y preocupan. "Fuera de Albardón, la gente no te mira igual si sos de un medio departamental y no de uno provincial. De todos mdodos con el tiempo nosotros nos hemos consolidado, pero el camino no fue, ni es fácil, así es que hay que seguir sumando y creciendo”, asegura.

La gente de Albardón se caracteriza por ser fuertemente localista, al punto que los vecinos prefieren acudir a los medios locales apenas sucede algo que los preocupa, les interesa o los hace sentir orgullosos.

Juan no desconoce a las redes sociales y a la Inteligencia Artificial como herramientas que brindan facilidades a los medios, pero defiende a ultranza que las redacciones de noticias sigan buscando fuentes y continúen redactando frente a estructuras automatizadas y sin alma.

Una vida dedicada al trabajo y la formación

A sus 33 años, la rutina de Soria es intensa, trabajando "de lunes a lunes" para cubrir la actualidad y los eventos deportivos. A pesar de esta carga horaria, se encuentra cursando el tercer año de la carrera de Abogacía, una disciplina que considera muy ligada al periodismo. Para cumplir con esta meta académica dedica horas de estudio durante la madrugada, entre las 12 y las 3 de la mañana, equilibrando su carrera profesional con su vida familiar y su rol como papá de una nena de 3 años.

Mientras tanto, Juanse representa el periodismo de proximidad: aquel que se hace desde el territorio, valorando el esfuerzo diario y manteniendo un compromiso con su comunidad.