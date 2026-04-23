Se viene el 3° Torneo Caciquito de Huazihul

Decenas de niños y adolescentes sanjuaninos están aguardando con ansias la tercera edición del Torneo Caciquito. El evento que pertenece a Huazihul San Juan Rugby Club se celebrará el próximo sábado 25 de abril de 2026, en el horario de 9:30 a 16:30, en las instalaciones de la institución ubicada en Calle Sargento Cabral 3165 Oeste, Departamento Rivadavia.

El Caciquito de Huazihul consta de una jornada deportiva, basada en la recreación, con el rugby y hockey sobre césped como deportes insignias. En el ámbito de la pelota ovalada, las categorías M5 a M11 jugarán desde las 9:30; y los M12 a partir de las 14:30. Por el lado del palo y la bocha, las chicas de Sub 6-8-10 competirán de 9 a 12:30; y las Sub 12-14-16 hasta las 16:30. Todos los equipos participantes disfrutarán de un tercer tiempo compartido y recibirán regalos.

Al día de la fecha, los clubes que confirmaron asistencia son Alfiles, Lomas, UDAP, Integral, Universitario, Universidad, San Juan Rugby, Jockey, Cooperativa Justo P. Castro de Caucete, Unión Vecinal de Trinidad, Richet Zapata, Barreal Hockey Club y San Vicente de San Luis. La inscripción por jugador/a es de 8.000 pesos argentinos, y el estacionamiento en el predio de 3.000.

Este evento, que está reuniendo cada vez a más personas año a año, cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan. Habrá expuesto un trabajo interministerial entre Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; Secretaría de Medio Ambiente (concurso para todas las categorías con la recolección de residuos como temática); y Parque Ischigualasto (muestra educativa).