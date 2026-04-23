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Se conoció el parte médico de Lamine Yamal

La estrella del Barcelona y la Selección se retiró del campo este miércoles tras marcar el gol de la victoria ante el Celta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lamine Yamal podrá estar en el Mundial. El futbolista del FC Barcelona sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le hace despedirse de lo que resta de temporada liguera, pero podrá estar en la lista de Luis de la Fuente en mayo. El futbolista centrará su recuperación en la cita mundialista, donde todos los focos estarán sobre él.

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El jugador se echó al suelo este miércoles tras marcar el penalti que dio la victoria al Barça en el partido de Liga frente al Celta de Vigo, y aunque se marchó por su propio pie del terreno de juego, con una leve cojera, el calendario hizo saltar las alarmas: apenas un mes para que termine el campeonato nacional y medio más para que comience el Mundial. Se trata de la estrella de la Selección.

Lo que ya se daba por seguro es que se perdería el Clásico, que se disputa en el Camp Nou el 10 de mayo. Se trata sin embargo de un partido intrascendente a efectos de clasificación, ya que el Barcelona tiene una holgada ventaja sobre el Real Madrid. Tanto es así que en ese choque podría haber ganado ya el campeonato nacional o bien hacerlo tras el pitido final.

España debuta el 15 de junio

Con la temporada terminada para Lamine, puede afirmarse que se ha tratado del año de su consagración, con la dificultad añadida de un inicio marcado por una pubalgia. A pesar de su buen rendimiento, en especial este último tramo hasta su lesión, el Barcelona no mejorará la pasada temporada, eliminado de Copa en semifinales y de la Champions en cuartos, en ambos casos ante el Atlético de Madrid.

España debuta en el Mundial el 15 de junio, en Atlanta, Estados Unidos, frente a Cabo Verde, juega su segundo partido el 21 en la misma sede frente a Arabia Saudí y cierra la fase de grupos el 26 en Guadalajara, México, frente a Uruguay. Si pasa primera, se garantiza a priori cruces más favorables. Si lo hace segunda, probablemente tenga que vérselas ya en dieciseisavos con Argentina, que defiende título.

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