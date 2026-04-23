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Automovilismo

La pasión acelera en San Juan: ya están a la venta las entradas para el Turismo Nacional en el Villicum

El Gran Premio San Juan Gobierno-Copa Banco San Juan se correrá el 2 y 3 de mayo en el Circuito San Juan Villicum. Expectativa por un evento que promete tribunas colmadas y pura adrenalina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La cuenta regresiva ya comenzó en San Juan y el rugido de los motores empieza a sentirse cada vez más fuerte. Ya se encuentran a la venta las entradas para una nueva presentación del Turismo Nacional en el Circuito San Juan Villicum, uno de los escenarios más destacados del automovilismo en el país.

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El evento, denominado Gran Premio San Juan Gobierno – Copa Banco San Juan, se disputará el sábado 2 y domingo 3 de mayo, con una propuesta que promete velocidad, emoción y un gran marco de público. Como es habitual, se espera la llegada de miles de fanáticos de distintos puntos del país para vivir un fin de semana a pura competencia.

En cuanto a los valores, las entradas tendrán validez para ambas jornadas. La tribuna general costará $15.000, mientras que el acceso al sector de boxes, que permite una experiencia más cercana a los autos y equipos, tendrá un valor de $40.000. Además, se habilitó un espacio de estacionamiento para motorhome con zona de acampe por $20.000, aunque este servicio no incluye el ingreso al circuito.

Desde la organización advirtieron que, antes de concretar la compra, los asistentes deberán verificar cuidadosamente la ubicación elegida, ya que no se aceptarán cambios ni devoluciones una vez realizada la operación.

En relación al acceso, los menores de hasta 10 años inclusive podrán ingresar sin cargo al sector general, siempre que estén acompañados por un adulto. A partir de los 11 años deberán abonar entrada. También se informó que jubilados y personas con discapacidad podrán acceder de manera gratuita a la tribuna general, presentando la documentación correspondiente.

De esta manera, San Juan vuelve a posicionarse como un punto clave del automovilismo argentino, con una fecha del Turismo Nacional que promete ser inolvidable en el Villicum.

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