jueves 23 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este jueves

El colmo: hicieron ir a alumnos de una escuela sanjuanina sin mochila ante amenazas y apareció una bala en el baño

El hallazgo ocurrió en la EPET Nº1 de Jáchal y obligó a suspender la actividad, en medio de medidas preventivas por amenazas de tiroteos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras el hallazgo de la bala en la EPET Nº1 de Jáchal, personal policial intervino y ayudó a desalojar el establecimiento mientras padres y tutores retiraban a sus hijos. Foto: Jáchal Transmite

Tras el hallazgo de la bala en la EPET Nº1 de Jáchal, personal policial intervino y ayudó a desalojar el establecimiento mientras padres y tutores retiraban a sus hijos. Foto: Jáchal Transmite

Una bala fue encontrada este jueves por la mañana en el baño de la EPET Nº1 de Jáchal, pese a que los estudiantes asistían sin mochilas como medida preventiva ante reiteradas amenazas. El hecho generó conmoción y motivó la intervención policial y el retiro de los alumnos por parte de sus familias.

Lee además
El mensaje intimidatorio que fue descubierto en la pizarra de una escuela de Jáchal. Foto: Jáchal Transmite
Preocupante

Los mensajes intimidatorios llegaron a Jáchal: una escuela se vio convulsionada este martes
Imagen ilustrativa. 
Preocupación

Alboroto en una escuela de Rawson porque dejaron una vaina servida sobre un banco: ¿amenaza o picardía?

El hallazgo de un proyectil en el interior de la escuela EPET Nº1 encendió nuevamente la alarma en Jáchal, en un contexto ya marcado por amenazas de tiroteos y pintadas intimidatorias en distintos establecimientos educativos. La situación derivó en un operativo policial y en la decisión de las autoridades de convocar a padres y tutores para retirar a los estudiantes del lugar.

La medida de asistir sin mochilas había sido implementada esta semana, por disposición de la Justicia sanjuanina, tras una serie de advertencias que generaron preocupación en la comunidad educativa. Tanto los alumnos de la EPET Nº1 como los de la Escuela Pampa Vieja comenzaron a concurrir con sus útiles en bolsas transparentes, con el objetivo de prevenir el ingreso de armas blancas o de fuego.

Según había informado el director de la EPET Nº1, Rodolfo Reioloba, el viernes pasado se realizó una jornada de concientización para abordar la problemática, anticipándose a posibles incidentes ante las amenazas registradas en otros puntos de la provincia. No obstante, a comienzos de esta semana apareció la primera pintada con mensajes alusivos a un tiroteo en el propio establecimiento, lo que motivó la denuncia en la Comisaría 21ª.

Posteriormente, situaciones similares se replicaron en otras escuelas de Jáchal, lo que reforzó las medidas preventivas. Sin embargo, el hallazgo de la bala este jueves profundizó la preocupación y generó un fuerte impacto entre estudiantes, docentes y familias.

Las autoridades continúan investigando el origen del proyectil y no descartan nuevas medidas en función de la evolución del caso, mientras la comunidad educativa permanece en estado de alerta.

Temas
Seguí leyendo

Un departamento presentó el "Desafío de camperas": de qué se trata y cómo participar

Video: alumnos de un colegio de San Juan concientizaron sobre las amenazas en las escuelas

Así fue el momento sagrado en que volvió la luz a la Iglesia de Jáchal

El video de un influencer sanjuanino que emocionó a Julián Álvarez: "Cuando vaya para Argentina, le metemos"

El EPRE intimó a Naturgy a reconectar la luz en la Parroquia de Jáchal

Doble golpe de suerte en San Juan: salieron premios millonarios en la Quiniela Max y el Quini 6

Cata de cerveza y música, en el festival con entrada gratuita que regresa a San Juan

Betu, la que pone el alma en un templo de hombres en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Parroquia de Jáchal, sin luz por falta de pago.
Inesperado

Le cortaron la luz a la Parroquia de Jáchal: afirman que el municipio no pagó las boletas y tuvieron que suspender las misas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Allanaron un local vinculado a Western Union y Pago Fácil por una causa cambiaria
Procedimiento

Allanaron un local vinculado a Western Union y Pago Fácil por una causa cambiaria

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación
Fatal desenlace

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Quién era el camionero riojano que volcó y murió en Calingasta
Dolor

Quién era el camionero riojano que volcó y murió en Calingasta

El conocido oftalmólogo sanjuanino condenado por abusador fue víctima de una estafa de $1.500.000
Otra vez es noticia

El conocido oftalmólogo sanjuanino condenado por abusador fue víctima de una estafa de $1.500.000

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía
Trágico

Hallan muerta a una mujer en un canal de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Tras quedar preso, el sujeto acusado de violar y embarazar a una joven busca recuperar la libertad
Impugnación

Tras quedar preso, el sujeto acusado de violar y embarazar a una joven busca recuperar la libertad

Por Luz Ochoa
El sueldo de los empleados públicos promedio en San Juan alcanzó en marzo los $1,69 millones y, según el informe, recuperó poder de compra frente a la inflación.
Informe de Fundeg

Para una consultora local, los sueldos de los empleados públicos superan la inflación en San Juan

Bruno Olivera habló de su futuro en Rivadavia y enfrió una posible alianza con Orrego
Off the Record

Bruno Olivera habló de su futuro en Rivadavia y enfrió una posible alianza con Orrego

La falta de datos del Servicio Meteorológico Nacional podría generar demoras en vuelos durante la mañana del viernes, en medio de una medida inédita que mantiene en alerta a aeropuertos y aerolíneas.
Atención viajeros

Los vuelos del viernes podrían demorarse por el apagón meteorológico inédito

Tras el hallazgo de la bala en la EPET Nº1 de Jáchal, personal policial intervino y ayudó a desalojar el establecimiento mientras padres y tutores retiraban a sus hijos. Foto: Jáchal Transmite
Este jueves

El colmo: hicieron ir a alumnos de una escuela sanjuanina sin mochila ante amenazas y apareció una bala en el baño