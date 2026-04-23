El colmo: hicieron ir a alumnos de una escuela sanjuanina sin mochila ante amenazas y apareció una bala en el baño

Tras el hallazgo de la bala en la EPET Nº1 de Jáchal, personal policial intervino y ayudó a desalojar el establecimiento mientras padres y tutores retiraban a sus hijos. Foto: Jáchal Transmite

Una bala fue encontrada este jueves por la mañana en el baño de la EPET Nº1 de Jáchal, pese a que los estudiantes asistían sin mochilas como medida preventiva ante reiteradas amenazas. El hecho generó conmoción y motivó la intervención policial y el retiro de los alumnos por parte de sus familias.

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El hallazgo de un proyectil en el interior de la escuela EPET Nº1 encendió nuevamente la alarma en Jáchal, en un contexto ya marcado por amenazas de tiroteos y pintadas intimidatorias en distintos establecimientos educativos. La situación derivó en un operativo policial y en la decisión de las autoridades de convocar a padres y tutores para retirar a los estudiantes del lugar.

La medida de asistir sin mochilas había sido implementada esta semana, por disposición de la Justicia sanjuanina, tras una serie de advertencias que generaron preocupación en la comunidad educativa. Tanto los alumnos de la EPET Nº1 como los de la Escuela Pampa Vieja comenzaron a concurrir con sus útiles en bolsas transparentes, con el objetivo de prevenir el ingreso de armas blancas o de fuego.

Según había informado el director de la EPET Nº1, Rodolfo Reioloba, el viernes pasado se realizó una jornada de concientización para abordar la problemática, anticipándose a posibles incidentes ante las amenazas registradas en otros puntos de la provincia. No obstante, a comienzos de esta semana apareció la primera pintada con mensajes alusivos a un tiroteo en el propio establecimiento, lo que motivó la denuncia en la Comisaría 21ª.

Posteriormente, situaciones similares se replicaron en otras escuelas de Jáchal, lo que reforzó las medidas preventivas. Sin embargo, el hallazgo de la bala este jueves profundizó la preocupación y generó un fuerte impacto entre estudiantes, docentes y familias.

Las autoridades continúan investigando el origen del proyectil y no descartan nuevas medidas en función de la evolución del caso, mientras la comunidad educativa permanece en estado de alerta.