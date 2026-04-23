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Transporte

Piden boleto gratuito para el personal de salud en San Juan

El planteo fue elevado por ATSA ante Transporte y apunta a aliviar el gasto mensual en movilidad, en un contexto de presión sobre los salarios del sector. También reclaman igualdad de condiciones frente a otros rubros que ya cuentan con este beneficio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
colectivos red tulum transporte san juan

Un gremio de la sanidad en San Juan solicitaron formalmente al Gobierno provincial la implementación de un boleto de transporte público gratuito o un subsidio equivalente al 100% para el sector, en el marco del impacto que tiene el costo del pasaje en sus ingresos. El pedido fue difundido en los últimos días a través de redes sociales por Adrián Verni, integrante de la Comisión Directiva de ATSA San Juan.

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La nota está dirigida al secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, y plantea la necesidad de incluir a los trabajadores de la salud dentro de los beneficios que ya alcanzan a otros sectores. En el documento, los firmantes destacan que el personal sanitario cumple un rol esencial, garantizando un derecho humano fundamental, con jornadas que incluyen guardias nocturnas, fines de semana y feriados, lo que los vuelve altamente dependientes del sistema de transporte público, particularmente de la Red Tulum.

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Además, advierten sobre la situación económica que atraviesa el sector. Según indicaron, el valor actual del boleto representa un gasto significativo que impacta de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de incremento del costo de vida.

En ese sentido, también apelaron a la equidad, al señalar que otros sectores como docentes, estudiantes y personal de seguridad ya cuentan con beneficios similares. Por ello, consideran que el reconocimiento debería extenderse al ámbito sanitario, dada la importancia estratégica de su labor dentro de la comunidad.

Finalmente, en la presentación solicitan una audiencia con las autoridades o una pronta respuesta sobre la viabilidad de implementar este beneficio a través de la tarjeta SUBE.

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