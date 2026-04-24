Cuenta regresiva al Mundial: lesiones que preocupan y estrellas en duda

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, la atención ya no está solo en las figuras que brillarán, sino en aquellas que podrían quedarse afuera o llegar entre algodones. En las últimas semanas, una seguidilla de lesiones encendió alarmas en varias selecciones y obligó a los cuerpos técnicos a recalcular.

De Santa Lucía a la Albiceleste Manuel Cúneo Camargo, el sanjuanino que jugará el Rugby Championship M20 – 2026

En la Selección Argentina, el foco está puesto en Cristian Romero y Lautaro Martínez. El defensor arrastra una lesión ligamentaria que demandaría entre cinco y siete semanas de recuperación, por lo que llegaría con muy poco rodaje. En tanto, el delantero del Inter volvió a sufrir molestias en el sóleo tras haber reaparecido recientemente, lo que genera incertidumbre sobre su estado físico.

Además, Lionel Scaloni ya sabe que no podrá contar con Juan Foyth, quien sufrió la rotura del tendón de Aquiles, ni con Joaquín Panichelli, afectado por una rotura de ligamento cruzado durante un entrenamiento con la Albiceleste.

El problema no es exclusivo de Argentina. En Brasil, la preocupación gira en torno a Estevão Willian, cuya participación está en duda por una grave lesión en el tendón de la corva. A esto se suma la baja confirmada de Rodrygo, quien sufrió una rotura ligamentaria y quedó descartado.

Europa tampoco escapa a la ola de lesiones. Alemania no contará con Serge Gnabry, quien sufrió una rotura en el aductor, mientras que Francia perdió a Hugo Ekitike por una lesión en el tendón de Aquiles.

En paralelo, otros nombres importantes llegan con lo justo. Lamine Yamal encendió las alarmas en España por una molestia muscular, al igual que Éder Militão en Brasil y Arda Güler en Turquía, todos con riesgo de arribar sin ritmo competitivo.

Con el calendario apretado y el desgaste acumulado, el Mundial 2026 se perfila como una carrera contrarreloj para muchas de las principales figuras del fútbol mundial.

Fuente: TyC Sports