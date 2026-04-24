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Procedimiento

Detuvieron a dos jóvenes por balear la casa de un vecino en Rawson

Están acusados de efectuar varios disparos tras un conflicto de vieja data. Fueron arrestados en un allanamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
detenidos

Personal policial de la División UFI Genérica detuvo este martes por la mañana a dos jóvenes acusados de efectuar disparos contra una vivienda en el departamento Rawson, en el marco de una investigación por el delito de abuso de arma.

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El procedimiento se realizó tras tareas investigativas y con intervención de la fiscal coordinadora de UFI Genérica, Daniela Alejandra Pringles Pinazo. Bajo las órdenes del subcomisario Miguel Gómez, los efectivos llevaron adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Los Médanos, donde lograron la detención de Thiago Joaquín Pérez, de 18 años, y Mauro José Garramuño Pérez, de 20.

Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría Ansilta, donde permanecen alojados a la espera de la audiencia de formalización.

Según la investigación, el hecho que se les atribuye ocurrió el pasado 15 de marzo, alrededor de las 22, cuando los sospechosos se presentaron en un domicilio del barrio Franklin y efectuaron varios disparos de arma de fuego contra la vivienda de un vecino, con quien mantendrían conflictos de vieja data. Tras el ataque, se dieron a la fuga.

Fuentes policiales indicaron además que los detenidos son hijos de José Miguel Garramuño, quien recientemente fue condenado a siete años de prisión efectiva en causas investigadas por UFI Flagrancia y UFI Genérica por delitos como tenencia ilegal de arma de fuego, abuso de arma y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. En esas investigaciones se secuestraron un revólver calibre 22 largo y una pistola 9 milímetros.

Asimismo, el hombre también es investigado por un hecho más reciente ocurrido el 15 de abril, cuando dos sujetos en moto asaltaron a una pareja en Rawson y una mujer resultó gravemente herida tras recibir un disparo.

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