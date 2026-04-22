Rawson llamó Papa Francisco a su Parque Provincial y distinguió a vecinos por su labor

El monumento ubicado en el Parque de Rawson que ahora lleva el nombre "Papa Francisco".

Este martes, Rawson vivió una jornada profundamente emotiva con el descubrimiento del Monumento al Papa Francisco y la imposición de su nombre al Parque Provincial, en el marco del primer aniversario de su fallecimiento. En ese contexto, distinguió además a vecinos e instituciones que trabajan por el bien común.

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Según explicaron desde el municipio, el reconocimiento tuvo como objetivo perpetuar los valores y enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, destacando su estilo de vida austero, su vocación pastoral y su mirada profundamente humanista, orientada a la misericordia, la inclusión y el cuidado de los más vulnerables.

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“En este sentido, el nuevo espacio se constituye como un lugar de reflexión, fe y encuentro comunitario, donde su mensaje seguirá presente como guía para la construcción de una sociedad más justa y solidaria”, destacaron.

Durante el acto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, expresó “Hoy es un día especial para la memoria del argentino más importante que nuestro pueblo ha dado, el Papa Francisco. Desde Rawson quisimos hacer un reconocimiento eterno a este gran ser humano, pastor del mundo y argentino, cuyo legado trascendió a toda la humanidad”.

Asimismo, destacó: “Su enseñanza nos interpela a construir una comunidad más justa, basada en la solidaridad, la unidad en la diversidad y el respeto por la dignidad humana, frente a una cultura de la indiferencia y el descarte”.

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“Ese es el camino que debemos seguir: reconocernos en el otro, construir comunidad y trabajar juntos por una sociedad que nos incluya a todos”, concluyó el jefe comunal.

Luego, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ignacio Coronado Saez, hizo entrega formal de la Ordenanza N° 873-G, mediante la cual se establece: imponer al espacio verde ubicado en calle Manuel Lemos, Boulevard Sarmiento, Superiora y Barrio La Estación, el nombre de “Parque Departamental Papa Francisco”.

En el marco del homenaje, se realizó la entrega de las Menciones “Papa Francisco”, instituidas por Ordenanza 825-A/2025, destinadas a distinguir a personas, instituciones y organizaciones que trabajan por la inclusión social y el bienestar comunitario.

Los distinguidos y sus trayectorias:

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- Dra. Miryam Andújar (post mortem): reconocida docente e investigadora, destacada por su compromiso con la educación, la familia y la niñez.

- Gladys Sastriques: emprendedora rawsina, fundadora de un tradicional comercio local, ejemplo de esfuerzo, fe y compromiso social.

- Carlos Espinoza: símbolo de resiliencia y solidaridad, quien desde su trabajo acompañó a personas en situación de necesidad.

- Familia Gunella: más de 50 años de trayectoria empresarial generando empleo y desarrollo en Rawson.

- Círculo Andaluz de San Juan: institución histórica dedicada a preservar la cultura española en la provincia.

- Centro Valenciano de San Juan: referente cultural y social que mantiene vivas las tradiciones valencianas.

- Jonatan Vera: pastor con 15 años de labor en la reinserción social de personas privadas de libertad.

- La Cristalina – Club Sirio Libanés: espacio emblemático con más de medio siglo de aporte social, cultural y deportivo.

- Biblioteca Cervantes: institución con 90 años promoviendo la educación y la cultura en la comunidad.

- Darío Lobos: referente comunitario con más de 35 años de servicio en la Capilla Nuestra Señora de la Fuente.

- Ana Mena: destacada por su trabajo de integración entre comunidades chilenas y argentinas.

- Nora Gladys Serra: por su aporte al fortalecimiento del vínculo peruano-argentino.

- Carlos Huamanchumo (post mortem): reconocido por su labor silenciosa en la integración cultural.

- Hugo “Catita” Moreno: referente deportivo y formador de jóvenes con valores educativos.

- Familia Aguilar Franco: impulsores de la Capilla Nuestra Señora de Copacabana y promotores culturales.

- Roberto Ramos y Olga Gil: emprendedores históricos que generaron empleo y crecimiento económico.

- Presbítero Alfredo Ariza: por su compromiso pastoral y su rol clave en la ordenanza que hoy se cumple.

- Raúl Despous Gizzi: por su vínculo histórico con la llegada de la Virgen de Andacollo a Rawson.

El evento y la entrega de distinciones fueron declarados de Interés Departamental, destacando su valor social, cultural y comunitario, en el marco de la conmemoración del legado del Papa Francisco.

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Para finalizar, los presentes se trasladaron hacía la intersección de calle Dr. Ortega y Conector Sur para llevar a cabo el descubrimiento del nuevo monumento, bajo el concepto “Un vuelo de paz”, se erige como símbolo de esperanza, con la imagen del Papa acompañada por elementos que representan la paz, el amor y la unión de los pueblos.