"Desamparados de Argentina, chavales": el tremendo regalo que se llevó un hincha en las calles de Europa

Los colores de Sportivo Desamparados se lograron colar en una de las ciudades más futboleras y convertirse, por unos minutos, en protagonista absoluto en pleno Barcelona.
Un desafío futbolero, cinco nombres históricos del Barcelona y una caja misteriosa bastaron para que el Verde sanjuanino se volviera protagonista inesperado en Europa. El video viral.
Todo ocurrió durante una acción callejera encabezada por un influencer ligado a un local de 'cajas misteriosas' de camisetas. La consigna para llevarse el regalo sorpresa era clara: quien pudiera nombrar a cinco futbolistas argentinos que hayan pasado por el FC Barcelona se llevaba el premio mayor.
No era un reto sencillo -e incluso hubo quienes fallaron-, pero hubo quien estuvo a la altura. El participante enumeró sin titubeos a Javier Saviola, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Javier Mascherano y Juan Pablo Sorín, para superar el desafío y llevarse la caja.
La sorpresa llegó al abrirla. Dentro apareció una camiseta impensada para el contexto europeo: la verde y blanca de Sportivo Desamparados, el club del barrio Patricias Sanjuaninas. El influencer no dejó pasar el momento y aclaró de inmediato el origen del regalo: "Esta es la camiseta del Desamparados de Argentina". La respuesta del ganador fue simple y contundente: "Perfecto".
Entre risas, asombro y cámaras encendidas, la escena se cerró con una frase que se replicó a toda velocidad en redes sociales: "Desamparados de Argentina, chavales". El video viral en redes: