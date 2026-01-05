lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

"Desamparados de Argentina, chavales": el tremendo regalo que se llevó un hincha en las calles de Europa

Un desafío futbolero, cinco nombres históricos del Barcelona y una caja misteriosa bastaron para que el Verde sanjuanino se volviera protagonista inesperado en Europa. El video viral.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Los colores de Sportivo Desamparados se lograron colar en una de las ciudades más futboleras y convertirse, por unos minutos, en protagonista absoluto en pleno Barcelona.

Lee además
hay que tener paciencia: asi se presento el tecnico de sportivo desamparados
El video

"Hay que tener paciencia": así se presentó el técnico de Sportivo Desamparados
desamparados se rearma: tres refuerzos y fecha confirmada para el inicio de la pretemporada
Fútbol sanjuanino

Desamparados se rearma: tres refuerzos y fecha confirmada para el inicio de la pretemporada

Todo ocurrió durante una acción callejera encabezada por un influencer ligado a un local de 'cajas misteriosas' de camisetas. La consigna para llevarse el regalo sorpresa era clara: quien pudiera nombrar a cinco futbolistas argentinos que hayan pasado por el FC Barcelona se llevaba el premio mayor.

No era un reto sencillo -e incluso hubo quienes fallaron-, pero hubo quien estuvo a la altura. El participante enumeró sin titubeos a Javier Saviola, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Javier Mascherano y Juan Pablo Sorín, para superar el desafío y llevarse la caja.

La sorpresa llegó al abrirla. Dentro apareció una camiseta impensada para el contexto europeo: la verde y blanca de Sportivo Desamparados, el club del barrio Patricias Sanjuaninas. El influencer no dejó pasar el momento y aclaró de inmediato el origen del regalo: "Esta es la camiseta del Desamparados de Argentina". La respuesta del ganador fue simple y contundente: "Perfecto".

image

Entre risas, asombro y cámaras encendidas, la escena se cerró con una frase que se replicó a toda velocidad en redes sociales: "Desamparados de Argentina, chavales". El video viral en redes:

Seguí leyendo

Un jugador de la cantera de Desamparados es el nuevo refuerzo de San Martín en la B Nacional

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

Confirmado: con días y horarios, así se jugará la primera fecha de la Liga Profesional

Pasó la etapa 2 del Dakar: cómo le fue al sanjuanino Lisandro Sisterna y Kevin Benavides

Video: entre sombrillas y familias veraneando, la insólita pretemporada de Riestra en Pinamar

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

"¿Será que me mocharon?": el sugestivo posteo de Hinestroza en medio del impasse por su pase a Boca

River evalúa la contratación de Sebastián Villa y se enciende la polémica del mercado de pases

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin se arma para la primera nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso
Mercado de pases

San Martín se arma para la Primera Nacional: cuatro caras nuevas y un apellido de peso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Este es el Tarta, el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito
Intensa búsqueda

Este es el "Tarta", el presunto pistolero que dejó al borde de la muerte a otro joven en una gresca en Pocito

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros
Momentos de tensión

Un camionero atropelló a un policía y protagonizó una persecución de película de más de 80 kilómetros

Te Puede Interesar

Arrancó el éxodo sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra
Tiempo en Chile

Arrancó el "éxodo" sanjuanino a La Serena: hasta 100 autos por hora en el Paso de Agua Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción
Operativo retorno

Era Martos, día I: con Borgogno, el Pulpito y doce pibes de la cantera, San Martín arrancó la pretemporada en Concepción

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora
¡Preparen el pastito y el agua!

El comercio de San Juan, conforme con los Reyes Magos: confirmaron un balance positivo tras las compras de última hora

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes
En Capital

Tres autos terminaron muy dañados tras un choque en Avenida Rawson: las imágenes

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: No van a viajar
Terrible

Sanjuaninos pagaron $3.000.000 por unas vacaciones soñadas y días antes les dijeron: "No van a viajar"