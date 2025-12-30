martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El video

"Hay que tener paciencia": así se presentó el técnico de Sportivo Desamparados

Tras la salida del ídolo Coneja Díaz, el Víbora tiene nuevo capitán del barco para la próxima temporada. El DT es un viejo conocido que conoce el paño e intentará darle un giro a la historia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desampa
image

Sportivo Desamparados dio vuelta la página y comenzó a escribir un nuevo capítulo de su historia. Este lunes, luego de la salida de Omar “Coneja” Díaz, la dirigencia confirmó a Mauricio Del Cero como nuevo director técnico del primer equipo para la próxima temporada. La decisión no pasó desapercibida en Puyuta: vuelve un referente, alguien que conoce el club desde adentro y que supo dejar su huella como capitán en el histórico ascenso a la B Nacional en 2011.

Lee además
Foto: Línea de Tres.
Ultimando detalles

Unión sumó jerarquía y goles para la instancia final del Regional Amateur: quiénes son
diego pulpo gonzalez se despidio de san martin con un sentido mensaje: di todo lo que tenia
Fin del ciclo

Diego 'Pulpo' González se despidió de San Martín con un sentido mensaje: "Di todo lo que tenía"
image

Del Cero llega con pasos por Rivadavia, Colón y Unión, y experiencias que le dieron herramientas y conocimiento del fútbol local y regional. Pero, además del currículum, en Desamparados valoraron especialmente su fuerte vínculo con el mundo puyutano, un factor clave a la hora de pensar en un proyecto que combine identidad, compromiso y competitividad.

El flamante DT no estará solo en este nuevo desafío. Su cuerpo técnico estará integrado por Ariel Vilchez y Franco Molina, quienes se desempeñarán como preparadores físicos, apuntando a un equipo intenso y bien trabajado desde lo físico.

Desde la institución ya marcaron el inicio del camino: la pretemporada comenzará el próximo 12 de enero. Con un referente al mando y la ilusión renovada, Sportivo Desamparados apuesta a reconstruirse desde la pertenencia, con la mirada puesta en volver a ser protagonista.

Seguí leyendo

La Justicia avanzó sobre el entorno de la AFA: allanaron la casa de Javier Faroni y las sedes de la entidad

Los cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual fueron absueltos

Huarpes, el de siempre: el Cacique volvió a reinar en el futsal sanjuanino

Boca Juniors, a la caza de dos centrodelanteros en el mercado de pases

Tras la salida del ídolo, Desamparados anunció al nuevo cuerpo técnico

Peñaflor, amo y señor: se consagró campeón y llega con una sonrisa al partido con Unión

Mili Domínguez brilló en Chile y se consagró campeona del goalball con las Gladiadoras

Todos los resultados del Desafío del Agua en el Dique Punta Negra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.
Mundo auriazul

Boca Juniors, a la caza de dos centrodelanteros en el mercado de pases

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Cayó el Tarta Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado
Importante

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Wilson Lobos es un reconocido empresario, pero también un importante dirigente deportivo a nivel local.
Exclusivo

Estafaron en $100.000.000 al empresario y presidente de un conocido club de Sarmiento

Te Puede Interesar

Oro, medicamentos y vino, tres símbolos de la producción sanjuanina que reflejan el giro de la matriz exportadora provincial al cierre de 2025.
Nuevas cifras al cierre del 2025

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias
Aniversario

A cinco años del aborto legal en San Juan: las zonas grises donde el derecho se cumple a medias

El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad: los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra
Preocupación

"El comentario aquí es tremendo respecto a la inseguridad": los dichos en San Juan tras el bajo arribo de turistas a Chile por Agua Negra

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse
Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse