"Hay que tener paciencia": así se presentó el técnico de Sportivo Desamparados

Sportivo Desamparados dio vuelta la página y comenzó a escribir un nuevo capítulo de su historia. Este lunes, luego de la salida de Omar “Coneja” Díaz , la dirigencia confirmó a Mauricio Del Cero como nuevo director técnico del primer equipo para la próxima temporada. La decisión no pasó desapercibida en Puyuta: vuelve un referente, alguien que conoce el club desde adentro y que supo dejar su huella como capitán en el histórico ascenso a la B Nacional en 2011.

Del Cero llega con pasos por Rivadavia, Colón y Unión, y experiencias que le dieron herramientas y conocimiento del fútbol local y regional. Pero, además del currículum, en Desamparados valoraron especialmente su fuerte vínculo con el mundo puyutano, un factor clave a la hora de pensar en un proyecto que combine identidad, compromiso y competitividad.

El flamante DT no estará solo en este nuevo desafío. Su cuerpo técnico estará integrado por Ariel Vilchez y Franco Molina, quienes se desempeñarán como preparadores físicos, apuntando a un equipo intenso y bien trabajado desde lo físico.

Desde la institución ya marcaron el inicio del camino: la pretemporada comenzará el próximo 12 de enero. Con un referente al mando y la ilusión renovada, Sportivo Desamparados apuesta a reconstruirse desde la pertenencia, con la mirada puesta en volver a ser protagonista.